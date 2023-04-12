Engelli öğretmen ataması tercih başvurusu nasıl yapılır? Kontenjanlar belli oldu (3 bin 500 engelli öğretmen atama takvimi)

Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) kapsamında 3 bin 500 engelli öğretmen ataması yapılacak. İki aşamadan oluşan engelli öğretmen atamaları için ilk aşama yani ön başvurular 3-7 Nisan 2023 tarihleri arasında tamamlandı. İkinci aşama olan tercih başvuruları ise bugün alınmaya başladı. İşte ayrıntılar.
Adayların tercihine açılacak alanlar ve il bazlı kontenjan sayıları, ülke geneli alanlar itibarıyla öğretmen ihtiyacı ve illerin alanlar bazındaki boş norm sayıları ve öğretmen ihtiyacı göz önünde bulundurularak Bakanlıkça belirlenecektir.
Atama yapılacak alan ve kontenjan sayıları, tercih başvurularının ilk günü olan 12 Nisan 2023 tarihinde “personel.meb.gov.tr” adresinde yayımlanacaktır.
KONTENJAN LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
Adaylar ön başvuruda bulundukları alanda kontenjan verilmesi halinde tercih başvurularını “personel.meb.gov.tr” adresinde yer alan Elektronik Tercih Başvuru Formunu doldurmak suretiyle yapacaklardır.
ENGELLİ ÖĞRETMEN TERCİH BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN
Alanlarında kontenjan verilmeyen adaylar tercih başvurusunda bulunamayacaklardır.
Başvuruda bulunanlar tercihlerine açılan il millî eğitim müdürlükleri içerisinden en fazla 10 (on) tercihte bulunabilecektir.
10 (on) tercihin tamamını dolduran adaylar tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim dışında atanmayı istiyorum.” veya “Tercihlerim dışında atanmayı istemiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyeceklerdir.
Adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyecekler, tercih başvurularını sistemden kaydedeceklerdir.
Tercih başvurusunu kaydeden aday, tercihlerinde değişiklik yapmak istemesi halinde tercih başvurusunu sistem üzerinden iptal edip (Aday tarafından yapılacaktır.) Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi’nde belirtilen süre içerisinde yeniden tercih başvurusunda bulunabilecektir.
Adayların tercih başvurularına ilişkin kayıtlarını Ek-1 Başvuru ve Atama Takvimi’nde belirlenen tarihin son günü Saat 16.00’ya kadar tamamlamış olmaları gerekmektedir.
Adayların tercih başvurularında değişikliğe gitmeleri halinde sistemde kayıtlı en son tercih başvurusu üzerinden değerlendirme yapılacaktır.