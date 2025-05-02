Engelliler Haftası ne zaman? Engelliler Haftası mesajları
Mayıs ayında kutlanan Engelliler Haftası, bu yıl da çeşitli etkinlikler ve farkındalık kampanyalarıyla dikkat çekiyor. Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler, toplumda engellilik konusunda duyarlılığı artırmak amacıyla konferanslar, paneller, sergiler ve spor etkinlikleri düzenliyor. Bu anlamlı güne dikkat çekmek isteyen vatandaşlar, çeşitli mecralar üzerinden Engelliler Haftası mesajları paylaşıyor.
Engelliler Haftası, 10 Mayıs ile 16 Mayıs arasında, Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülkede aynı tarihlerde kutlanan özel haftadır.
Engelliler Haftası boyunca; engellilik sorunu, engelliliğin önlenmesi ve engellilerin eğitimi konusu üstünde durulur. Radyo ve televizyonda konu ile ilgili programlar yayınlanır. Okullarda her gün ayrı bir engellilik konusu işlenir. Engellileri Koruma Millî Koordinasyonu Kurulu haftanın değerlendirilmesi için aşağıdaki programın uygulanmasını kararlaştırmıştır.