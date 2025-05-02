Engelliler Haftası ne zaman? Engelliler Haftası mesajları

Mayıs ayında kutlanan Engelliler Haftası, bu yıl da çeşitli etkinlikler ve farkındalık kampanyalarıyla dikkat çekiyor. Kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler, toplumda engellilik konusunda duyarlılığı artırmak amacıyla konferanslar, paneller, sergiler ve spor etkinlikleri düzenliyor. Bu anlamlı güne dikkat çekmek isteyen vatandaşlar, çeşitli mecralar üzerinden Engelliler Haftası mesajları paylaşıyor.

Engelliler Haftası ne zaman? Engelliler Haftası mesajları - 1

Engelliler Haftası, 10 Mayıs ile 16 Mayıs arasında, Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülkede aynı tarihlerde kutlanan özel haftadır.

Engelliler Haftası boyunca; engellilik sorunu, engelliliğin önlenmesi ve engellilerin eğitimi konusu üstünde durulur. Radyo ve televizyonda konu ile ilgili programlar yayınlanır. Okullarda her gün ayrı bir engellilik konusu işle­nir. Engellileri Koruma Millî Koordinasyonu Kurulu haftanın değerlendirilmesi için aşağıdaki programın uygulanmasını kararlaştırmıştır.

TÜRKİYE HABERLERİ

Engelliler Haftası ne zaman? Engelliler Haftası mesajları - 2

ENGELLİLER HAFTASI PROGRAMI

10 Mayıs Engelliler Haftasının açılışı
11 Mayıs Görmeyenler günü
12 Mayıs İşitme ve Konuşma Kusurluları günü
13 Mayıs Ortopedik Engelliler günü
14 Mayıs Zeka ve Ruhsal Engelliler günü
15 Mayıs Güçsüz Yaşlılar ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar günü
16 Mayıs Engelliler Haftasına genel bakış.

Engelliler Haftası ne zaman? Engelliler Haftası mesajları - 3

ENGELLİLER HAFTASI MESAJLARI

"Engeller bedenlerde değil, zihinlerdedir. Birlikte aşamayacağımız engel yok."

"Farklılıklarımızla güçlüyüz, engelleri birlikte kaldırıyoruz."

"Eşit haklar, engelsiz yarınlar için el ele!"

"Engelli bireylerimizin yanında değil, omuz omuza yürüyoruz."


Engelliler Haftası ne zaman? Engelliler Haftası mesajları - 4

"Empati kur, farkında ol, değişime katkı sağla!"

"Her birey değerlidir. Engelleri kaldır, hayatı paylaş!"

"Erişilebilirlik bir lütuf değil, haktır!"

"Sevgi varsa engel yoktur."

"Hayatı paylaşmak için engel yok!"

"Birlikte daha güçlü, birlikte daha engelsiz!"

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