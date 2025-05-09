Engelliler Haftası ne zaman, hangi günlerde kutlanacak? (2025 Engelliler Haftası takvimi)

Engelliler Haftası sadece kutlama değil, aynı zamanda bir bilinçlendirme ve toplumsal duyarlılık haftasıdır. Toplumda engellilere karşı ön yargıların kırılması, haklarının korunması ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi için bu hafta çok kıymetlidir. Ayrıca eğitim kurumları, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri çeşitli etkinliklerle farkındalığı artırmayı amaçlar. Peki, 2025 Engelliler Haftası ne zaman?