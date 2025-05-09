Engelliler Haftası ne zaman, hangi günlerde kutlanacak? (2025 Engelliler Haftası takvimi)

Her yıl Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanan Engelliler Haftası, toplumda engelli bireylere yönelik farkındalığın artırılması, onların sosyal yaşama daha aktif katılımının sağlanması ve karşılaştıkları sorunlara dikkat çekilmesi amacıyla büyük önem taşıyor. Peki, 2025 Engelliler Haftası ne zaman? Hangi tarihler arasında kutlanacak ve bu hafta boyunca neler yapılacak? İşte ayrıntılar.

Engelliler Haftası ne zaman, hangi günlerde kutlanacak? (2025 Engelliler Haftası takvimi) - 1

Engelliler Haftası sadece kutlama değil, aynı zamanda bir bilinçlendirme ve toplumsal duyarlılık haftasıdır. Toplumda engellilere karşı ön yargıların kırılması, haklarının korunması ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi için bu hafta çok kıymetlidir. Ayrıca eğitim kurumları, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri çeşitli etkinliklerle farkındalığı artırmayı amaçlar. Peki, 2025 Engelliler Haftası ne zaman?

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Engelliler Haftası ne zaman, hangi günlerde kutlanacak? (2025 Engelliler Haftası takvimi) - 2

2025 ENGELLİLER HAFTASI NE ZAMAN?

Engelliler Haftası, 10 Mayıs ile 16 Mayıs arasında, Birleşmiş Milletler'e üye 156 ülkede aynı tarihlerde kutlanan özel bir haftadır.

Engelliler Haftası boyunca; engellilik sorunu, engelliliğin önlenmesi ve engellilerin eğitimi konusu üstünde durulur. Radyo ve televizyonda konu ile ilgili programlar yayınlanır.

Engelliler Haftası ne zaman, hangi günlerde kutlanacak? (2025 Engelliler Haftası takvimi) - 3

Okullarda her gün ayrı bir engellilik konusu işlenir. Engellileri Koruma Millî Koordinasyonu Kurulu haftanın değerlendirilmesi için aşağıdaki programın uygulanmasını kararlaştırmıştır.

Engelliler Haftası ne zaman, hangi günlerde kutlanacak? (2025 Engelliler Haftası takvimi) - 4

ENGELLİLER HAFTASI TAKVİMİ

10 Mayıs Engelliler Haftasının açılışı
11 Mayıs Görmeyenler günü
12 Mayıs İşitme ve Konuşma Kusurluları günü
13 Mayıs Ortopedik Engelliler günü
14 Mayıs Zeka ve Ruhsal Engelliler günü
15 Mayıs Güçsüz Yaşlılar ve Korunmaya Muhtaç Çocuklar günü
16 Mayıs Engelliler Haftasına genel bakış.

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