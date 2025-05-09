Engelliler Haftası ne zaman, hangi günlerde kutlanacak? (2025 Engelliler Haftası takvimi)
Her yıl Mayıs ayının ikinci haftasında kutlanan Engelliler Haftası, toplumda engelli bireylere yönelik farkındalığın artırılması, onların sosyal yaşama daha aktif katılımının sağlanması ve karşılaştıkları sorunlara dikkat çekilmesi amacıyla büyük önem taşıyor. Peki, 2025 Engelliler Haftası ne zaman? Hangi tarihler arasında kutlanacak ve bu hafta boyunca neler yapılacak? İşte ayrıntılar.
Engelliler Haftası sadece kutlama değil, aynı zamanda bir bilinçlendirme ve toplumsal duyarlılık haftasıdır. Toplumda engellilere karşı ön yargıların kırılması, haklarının korunması ve yaşam standartlarının iyileştirilmesi için bu hafta çok kıymetlidir. Ayrıca eğitim kurumları, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri çeşitli etkinliklerle farkındalığı artırmayı amaçlar. Peki, 2025 Engelliler Haftası ne zaman?