Engelliler yararına çalışan kadına saldırı

Şehir şehir gezdiğimiz için bu tür kişilerin saldırılarıyla karşılaşabiliyoruz. Ne yazık ki bu ilk defa başıma gelmiyor ama umarım son olur. Şehir dışından geldiğim için savcılıkla, davayla uğraşmak istemiyorum. O nedenle şahıstan şikayetçi olmadım.''