Engelliler yararına çalışan kadına saldırı

Giresun'dan Trabzon'a giden Havva Tüney (42) ve arkadaşları, geliri engelliler yararına kullanılacak etkinlik için Ortahisar ilçesi Sanat Sokağı'nda bilet satışı yaptığı sırada bir erkeğin sözlü ve fiziki saldırısına uğradı.
4 Ekim'de yaşanan olayda kadına tokat atan erkek, çevredeki esnaf ve vatandaşlar tarafından dövüldü.
Tüney, yaşanan olaydan dolayı şikayetçi olmadı.
Yaşadıklarını anlatan Havva Tüney, şöyle konuştu:
''Trabzon’a her gelişimde uğradığım sokakta insanlarla konuşurken bu şahıs birden bağırıp hakaret etmeye başladı. Öfkelenip ona cevap verince bana tokat attı.
Şehir şehir gezdiğimiz için bu tür kişilerin saldırılarıyla karşılaşabiliyoruz. Ne yazık ki bu ilk defa başıma gelmiyor ama umarım son olur. Şehir dışından geldiğim için savcılıkla, davayla uğraşmak istemiyorum. O nedenle şahıstan şikayetçi olmadım.''
Kavga sırasında kadına vuran şüpheliyi durdurmaya çalışan esnaf Ömür Küçükzade (33) ise, "Adam kadına tokat atınca dayanamadık. Burada oturan vatandaşlar, çalışma arkadaşlarım ve çevredeki esnaf birlikte tepki gösterdik, boğuşma oldu. Adam sonra kaçarak gitti. Kadına şiddet olunca dayanamıyoruz” dedi.