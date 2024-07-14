Engin Polat ilk kez konuştu: Eşim Dilan Polat'ın bu hukuksuzluğa gücü kalmadı

Kara para aklama suçlamasıyla yaklaşık 9 aydır cezaevinde tutuklu yargılanan Engin Polat, sessizliğini ilk kez bozdu. Polat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iftiraya uğradıklarını ve haklarındaki suçlamaların delilsiz olduğunu söyledi. Eşini de savunan Polat, "Eşim Dilan Polat'ın bu hukuksuzluğa gücü kalmadı. Bütün vebal üzerinize olacaktır." sözlerine yer verdi.

Engin Polat ilk kez konuştu: Eşim Dilan Polat'ın bu hukuksuzluğa gücü kalmadı - 1

Engin ve Dilan Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 28 şüphelinin kara para aklama iddiasıyla yargılanmasına devam ediliyor.

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Engin Polat ilk kez konuştu: Eşim Dilan Polat'ın bu hukuksuzluğa gücü kalmadı - 2

Tutuklandığı günden bu yana herhangi bir açıklama yapan Engin Polat ilk kez konuştu. 

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ortada delil olmadığını ve iftiraya uğradıklarını belirten Polat, "Eşim Dilan'ın bu hukuksuzluğa dayanacak gücü kalmamıştır. Bütün vebal üzerinize olacaktır" açıklamasında bulundu. 

Engin Polat ilk kez konuştu: Eşim Dilan Polat'ın bu hukuksuzluğa gücü kalmadı - 3

Polat, "Özetle bir kumpas hukuksuz bir soruşturma çökmüş ve dağ fare doğurmuştur. Bir an evvel adaletin tecellisi temennisiyle herkese en derin sevgi ve saygılarımla."  diyerek sözlerini noktaladı.

Engin Polat ilk kez konuştu: Eşim Dilan Polat'ın bu hukuksuzluğa gücü kalmadı - 4

İşte Engin Polat'ın yazılı açıklaması...

Engin Polat ilk kez konuştu: Eşim Dilan Polat'ın bu hukuksuzluğa gücü kalmadı - 5
Engin Polat ilk kez konuştu: Eşim Dilan Polat'ın bu hukuksuzluğa gücü kalmadı - 6

Son olarak Polat çiftiyle ilgili hazırlanan iddianamede ilginç bir intikam olayı yer aldı. 

Sosyal medya fenomeni Erkan Şahin, intikam için Dilan ve Engin Polat hakkıdaki soruşturma kapsamında tanık olarak ifade verdi. Şahin, Polat'ların yasa dışı bahis bağlantılarını delilleriyle birlikte savcıyla paylaştı.

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