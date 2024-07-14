Engin Polat ilk kez konuştu: Eşim Dilan Polat'ın bu hukuksuzluğa gücü kalmadı

Tutuklandığı günden bu yana herhangi bir açıklama yapan Engin Polat ilk kez konuştu.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ortada delil olmadığını ve iftiraya uğradıklarını belirten Polat, "Eşim Dilan'ın bu hukuksuzluğa dayanacak gücü kalmamıştır. Bütün vebal üzerinize olacaktır" açıklamasında bulundu.