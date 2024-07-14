Engin Polat ilk kez konuştu: Eşim Dilan Polat'ın bu hukuksuzluğa gücü kalmadı
Kara para aklama suçlamasıyla yaklaşık 9 aydır cezaevinde tutuklu yargılanan Engin Polat, sessizliğini ilk kez bozdu. Polat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada iftiraya uğradıklarını ve haklarındaki suçlamaların delilsiz olduğunu söyledi. Eşini de savunan Polat, "Eşim Dilan Polat'ın bu hukuksuzluğa gücü kalmadı. Bütün vebal üzerinize olacaktır." sözlerine yer verdi.
Engin ve Dilan Polat çiftinin de aralarında bulunduğu 28 şüphelinin kara para aklama iddiasıyla yargılanmasına devam ediliyor.