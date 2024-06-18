Engin Polat yine hakim karşısında: Bu sefer de 9 yıla kadar hapis isteniyor
İstanbul’da kendisine ulaşmak isteyen kişiyle yaptığı telefon görüşmesini numara görünecek şekilde hukuka aykırı olarak sosyal medyadan ifşa ettiği iddia edilen ve 9 yıla kadar hapsi talep edilen Engin Polat, hakim karşısına çıktı. Polat'ın bir sonraki duruşmaya katılabilmesi için cezaevine yazı yazılması kararlaştırıldı.
İstanbul’da 2023 yılında kendisine ulaşmak için işyerini arayan Halil İbrahim Kalkan ile yaptığı telefon görüşmesini numara görünecek şekilde hukuka aykırı olarak sosyal medya hesabından ifşa ettiği iddia edilen Engin Polat’ın 9 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına başlandı.