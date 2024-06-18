Engin Polat yine hakim karşısında: Bu sefer de 9 yıla kadar hapis isteniyor

9 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, müşteki Kalkan’ın şüpheli Engin Polat’a ulaşmak amacıyla işyerini aradığı, işyerinde bulunan çalışanlara Polat’ı sorduğu, telefon görüşmesinin, telefon numarası görülecek şekilde Polat’ın çalışanları tarafından kayıt altına alındığı ve şüpheli Engin Polat’ın bu görüntüleri sosyal medya hesabından müştekinin numarası görülecek şekilde paylaştığı anlatıldı.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Engin Polat’ın müşteki Kalkan ile kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini hukuka aykırı olarak ifşa ettiği, müştekiye ait GSM bilgisinin yer aldığı görüntüleri paylaşarak üzerine atılı suçları işlediği kaydedildi.

İddianamede şüpheli Engin Polat’ın "haberleşmenin gizliliğini ihlal" ve "verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçlarından 4 yıldan 9 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.