Engin Polat'ın muhasebecisi Gökay Bekar tutuklandı
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın tutuklandığı kara para aklama ve vergi kaçırma soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan Engin Polat’ın akrabası ve muhasebecisi Gökay Berkay, tutuklanarak cezaevine gönderildi
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat’ın da aralarında olduğu şüpheliler hakkında “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet” suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.
Soruşturma kapsamında Engin Polat’ın akrabası ve muhasebecisi Gökay Bekar gözaltına alınarak Anadolu Adliyesi’ne getirildi.Bekar, savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.