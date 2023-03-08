Enkaz altında doğum yaptı: 29'uncu günde 3 yavrusuyla kurtarıldı

Her şeye rağmen Şila’dan umudunu hiç kesmediğini belirten Keyifli, "Günlerce köpeğimi kurtarmaya çalıştık. Kimse oraya girmeye cesaret edemedi. Sonunda MEYAKO personeli cesaret edip bize yavrumuzu bağışladılar. Onlara çok teşekkür ediyorum. Şila, çok zayıflamış. Normalde iki kişi kaldıramıyorduk, şimdi tek başıma kaldırabiliyorum. Ama düzelecek. Bir mucize oldu. 29 gün sonra kurtuldu. Yakınında mama torbası vardı. Azar azar yiyebilmiş. Doğumu da gerçekleşmiş. 3 güzel yavrusu da kurtuldu. Elim, ayağım çözülmüş gibi hissediyorum. Şila benim için bir umut kaynağı oldu” diye konuştu.