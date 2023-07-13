Enkaz altında hurdaya dönen araçlar teslim alınıyor

"AŞIRI DERECEDE YOĞUNLUK VAR"

Muhafaza altındaki araçların teslim edilmeye başlamasıyla birlikte işlerinde yoğunluk yaşandığını ifade eden oto kaporta ustası Ali Balıkçı, “Antakya sanayi sitesinde kaportacıyım. Arkadaşımızın aracı enkaz altında kaldı. Yardımcı olmak için geldik, aracın çıkışını yapacağız. Ardından atölyeye götüreceğiz ve gereken işlemleri yaparak tekrar karayoluna çıkaracağız. Toplama bölgesinde araçları almak için belli bir süre verdiler, vatandaşlar araçlarını alabilecekler. Eğer almazsa da devlet, bu araçları hurdaya ayırıyor. İşlerimizde aşırı derece de yoğunluk var, ekip eksikliğimiz var.” dedi.