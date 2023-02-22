Enkaz altındaki inek 17'nci günde kurtarıldı

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. Depremlerde 42 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti, çok sayıda hayvan da enkaz altında kalarak can verdi. Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında mucize kurtuluş haberleri de geldi.