Enkaz altındaki inek 17'nci günde kurtarıldı

Hatay'ın Antakya ilçesinde enkaz altında kalan hayvanların çıkarılması için yapılan çalışmada bir inek, 17’nci günde canlı olarak çıkarıldı. Veteriner kontrolünden geçirilen ineğin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Enkaz altındaki inek 17'nci günde kurtarıldı - 1

Kahramanmaraş merkezli depremler 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. Depremlerde 42 binin üzerinde kişi hayatını kaybetti, çok sayıda hayvan da enkaz altında kalarak can verdi. Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmalarında mucize kurtuluş haberleri de geldi.

Enkaz altındaki inek 17'nci günde kurtarıldı - 2

Depremin vurduğu 11 ilden Hatay'ın Antakya ilçesinde Gölcük Belediyesi ekipleri, enkaz altında kalan hayvanları çıkartmak için çalışma başlattı.

Enkaz altındaki inek 17'nci günde kurtarıldı - 3

İlçeye bağlı Aşağıoba Mahallesi’ndeki bir ahırın enkazındaki çalışmada bir ineğin canlı olduğu belirlendi.

Enkaz altındaki inek 17'nci günde kurtarıldı - 4

Ekipler, 17'nci günde ineği bulunduğu yerden kurtardı.

Enkaz altındaki inek 17'nci günde kurtarıldı - 5

Veteriner kontrolünden geçirilen ineğin, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Enkaz altındaki inek 17'nci günde kurtarıldı - 6
Enkaz altındaki inek 17'nci günde kurtarıldı - 7
Enkaz altındaki inek 17'nci günde kurtarıldı - 8

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