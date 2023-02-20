Enkaz altından çıkarılan araçla yolculuk

'Nurdağı içinde bulunan tüm galericilerin hemen hepsi bu durumda' diyen Uzun, "İlla ki devletten bir destek bekliyoruz. Bu durum afettir, herkesin başına gelebilir. 99 model arabanın kaskosu yok. Sigortaları da satış yapılırken yapılıyordu. Yeni olan araba da var, eski araba da ama kaskolu aracımız yok" ifadelerini kullandı.