Enkaz altından saatler sonra kurtarıldı, AFAD görevlisine "Abi hoşgeldin" dedi

Konya'da dün akşam saatlerinde çöken 4 katlı binada arama kurtarma çalışmaları sürürken enkaz altından saatler sonra kurtarılan bir kişinin, sevinç anı ortaya çıktı. Suriyeli olduğu tespit edilen bir kişi, kendisini kurtarmaya gelen AFAD görevlisine, "Hoş geldin abi" diye seslendikten sonra gülümsedi.

Enkaz altından saatler sonra kurtarıldı, AFAD görevlisine "Abi hoşgeldin" dedi - 1

Kolonlardan çıkan seslerden kısa süre sonra yerle bir oldu.

Saniyeler içinde çöken binanın enkazı altında kalanlar için, arama kurtarma ekipleri zamanla yarıştı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Enkaz altından saatler sonra kurtarıldı, AFAD görevlisine "Abi hoşgeldin" dedi - 2

Konya'nın merkez Selçuklu ilçesindeki olay dün akşam 20.05'te meydana geldi.

Beyşehir Caddesi üzerinde bulunan bina henüz bilinmeyen bir sebeple çöktü. 4 katlı binada 14 daire, zemin katta da 7 işyeri vardı.

AFAD, 112 Acil Sağlık, UMKE, polis ve jandarma ekipleri seferber oldu.

Enkaz altından saatler sonra kurtarıldı, AFAD görevlisine "Abi hoşgeldin" dedi - 3

"KOLONLAR ÇATLIYOR, ÇIKIN"

Binadan çıkmayı başaran 2 kişi, içeride yakınlarının olduğu bilgisini verdi.

Oalyın görgü tandığı Faik Dal, "Arkadaşlarla içeride oturuyorduk. Kapıcı geldi, 'Kolonlar çatlıyor, çıkın.' dedi. Zaten 2-3 gün önceden de bina yıkılabilir diye söylüyorlardı. Zaten dışarı çıktıktan yaklaşık 1 saat sonra bina çöktü." dedi.

Enkaz altından saatler sonra kurtarıldı, AFAD görevlisine "Abi hoşgeldin" dedi - 4

962 personel ve 216 araçla arama kurtarma çalışması başlatıldı. Enkaz altındakilerin; Suriye uyruklu bir aile olduğu belirlendi.

Ekipler mahsur kalanlarla iletişim kurmayı başardı. Telefonla kurulan irtibatın ardından çalışmalar o noktada yoğunlaştırıldı. Yaklaşık 4 buçuk saat sonra iyi haber geldi.

Enkaz altından saatler sonra kurtarıldı, AFAD görevlisine "Abi hoşgeldin" dedi - 5

53 yaşındaki Halid Elcezar ve yeğeni Muhammed Elcezar yaralı halde çıkarıldı. Kısa süre sonra 3. kişi de kurtarıldı. Yoğun güvenlik önlemleri altında ambulansa taşınan yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Enkaz altından saatler sonra kurtarıldı, AFAD görevlisine "Abi hoşgeldin" dedi - 6

Binanın zemin katında yeni açılan balıkçıya ait iş yerinde, genişletme çalışmaları kapsamında kolon kesildiği iddia edildi.

Açılan soruşturma kapsamında 4 savcı görevlendirildi.

Enkaz altından saatler sonra kurtarıldı, AFAD görevlisine "Abi hoşgeldin" dedi - 7

Enkaz altındaki 2 kişi için çalışmalar sürürken 24 yaşındaki Muhammed Cedan ve 55 yaşındaki Halid El Cedan'ın kurtarılma anı ortaya çıktı.

5 saat boyunca enkaz altında kalan kişinin AFAD görevlisine sakin bir sesle, “Hoş geldin abi” diye seslendikten sonra gülümsedi.

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Enkaz altından saatler sonra kurtarıldı, AFAD görevlisine "Abi hoşgeldin" dedi - 8

Enkaz altındakilerden birinin elini görüp tutan arama kurtarma ekibi, “Eli tuttum eli. Allah'ın izniyle seni çıkartacağım seni. Hiç canını sıkma tamam mı?” diyerek moral vermeye çalıştı.

Enkaz altından saatler sonra kurtarıldı, AFAD görevlisine "Abi hoşgeldin" dedi - 9

Ardından diğer kazazedeyi görünce de “O merhaba dostum. Maşallah. Allah'ın izniyle bendesin, sıkıntı yok” diye onu da telkin edip su verdi.

Bu arada moloz yığınları arasındaki Suriyeli kazazede AFAD görevlisine sakin bir sesle, “Hoş geldin abi” diye seslendikten sonra gülümsedi.

Kurtarma görevlisi su uzattığı kazazedelere fazla içmemeleri konusunda uyarıda bulundu.
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