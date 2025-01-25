Enkaz altından saatler sonra kurtarıldı, AFAD görevlisine "Abi hoşgeldin" dedi
Konya'da dün akşam saatlerinde çöken 4 katlı binada arama kurtarma çalışmaları sürürken enkaz altından saatler sonra kurtarılan bir kişinin, sevinç anı ortaya çıktı. Suriyeli olduğu tespit edilen bir kişi, kendisini kurtarmaya gelen AFAD görevlisine, "Hoş geldin abi" diye seslendikten sonra gülümsedi.
Kolonlardan çıkan seslerden kısa süre sonra yerle bir oldu.
Saniyeler içinde çöken binanın enkazı altında kalanlar için, arama kurtarma ekipleri zamanla yarıştı.