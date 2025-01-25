Enkaz altından saatler sonra kurtarıldı, AFAD görevlisine "Abi hoşgeldin" dedi

Ardından diğer kazazedeyi görünce de “O merhaba dostum. Maşallah. Allah'ın izniyle bendesin, sıkıntı yok” diye onu da telkin edip su verdi.

Bu arada moloz yığınları arasındaki Suriyeli kazazede AFAD görevlisine sakin bir sesle, “Hoş geldin abi” diye seslendikten sonra gülümsedi.Kurtarma görevlisi su uzattığı kazazedelere fazla içmemeleri konusunda uyarıda bulundu.