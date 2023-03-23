'Enkaz arkeolojisi'yle 288 eser kurtarıldı

GAZİANTEP KALESİ VE DİYARBAKIR SURLARI

Hatay dışındaki illerde devam eden tespit, tasnif ve belgeleme çalışmalarında kale kitabesi, bezemeli mimari unsurlar ve diğer taşınır kültür varlıkları olarak bugüne kadar 23 eserin kurtarıldığını aktaran Coşkun, "Ekiplerin Diyarbakır surları, Gaziantep Kalesi'ndeki tespit ve kurtarma çalışmaları da yoğun şekilde devam ediyor. Adıyaman'daki Karakuş Tümülüsü'nde de yıkılan sütun en kısa sürede ayağa kaldırılacak. Bölgede, içerisinde eser olduğunu bildiğimiz tüm yerlerde enkaz arkeolojisi yapılıyor. Bunlar hem belgelenip müzelerde koruma altına alınıyor, hem de herhangi bir kaçakçılığa konu olmaması için hızlıca müdahale ediliyor." diye konuştu.