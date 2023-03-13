Enkaz başında 22 gün nöbet: Resmi belgeler korumaya alındı

"GÖNÜLLÜ OLARAK İSTANBUL'DAN GELDİM"

4 ayrı yapıdan oluşan İl Müdürlüğü'ndeki binaların depremlerde hasar gördüğünü ancak yıkılmadığını belirten Ömer Meşe, "Deprem sonrasında sorumluların tespitine yönelik bütün ıslak imzalı belgelerin yoğun olduğu bir bina, iş makinesi ile yıkılmış. Ben de gönüllü olarak bu belgelerin korunması için İstanbul'dan Hatay'a geldim. 22 gün boyunca hasarlı binalar ile enkazdan toplayabildiğim belgeleri, savcılığa teslim ettim. Hem de enkaz başında nöbet tuttum." dedi.