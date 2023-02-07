Enkaz bölgesinde ateş başında sabahladılar

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde ciddi yıkıma neden olan depremin ardından, enkaz yanında yakınlarından gelecek haberi bekleyenler yaktıkları ateşlerin başında sabahladı.

Enkaz bölgesinde ateş başında sabahladılar - 1

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7, Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki deprem ciddi hasara neden oldu. Deprem sonrasında Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de büyük yıkım meydana geldi.



Enkaz bölgesinde ateş başında sabahladılar - 2

AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "Depremlerde şu ana kadar yaşamını yitiren vatandaşımızın sayısı bin 762, yaralı sayısı 12 bin 68. Yıkılan bina sayısı 5 bin 606" olduğunu açıkladı.

Enkaz bölgesinde ateş başında sabahladılar - 3

Yakınlarının bulunduğu enkazın başından ayrılmayan vatandaşlar, geceyi yaktıkları ateşin başında bekleyerek geçirdi. ​Soğuk hava ve olumsuz koşullara rağmen çalışmaları yerinde takip eden vatandaşlar, bir an olsun bölgeden ayrılmayarak, umutlu bekleyişlerini sürdürdü.

Enkaz bölgesinde ateş başında sabahladılar - 4

7.7 ve 7.6'lık iki depremin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları ise kar ve sağanak yağışa rağmen aralıksız devam etti.

Enkaz bölgesinde ateş başında sabahladılar - 5
Enkaz bölgesinde ateş başında sabahladılar - 6
Enkaz bölgesinde ateş başında sabahladılar - 7
Enkaz bölgesinde ateş başında sabahladılar - 8
Enkaz bölgesinde ateş başında sabahladılar - 9
Enkaz bölgesinde ateş başında sabahladılar - 10
Enkaz bölgesinde ateş başında sabahladılar - 11
Enkaz bölgesinde ateş başında sabahladılar - 12

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