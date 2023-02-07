Enkaz bölgesinde ateş başında sabahladılar

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7, Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki deprem ciddi hasara neden oldu. Deprem sonrasında Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Hatay, Adana, Kilis, Adıyaman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Osmaniye'de büyük yıkım meydana geldi.
AFAD Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, "Depremlerde şu ana kadar yaşamını yitiren vatandaşımızın sayısı bin 762, yaralı sayısı 12 bin 68. Yıkılan bina sayısı 5 bin 606" olduğunu açıkladı.
Yakınlarının bulunduğu enkazın başından ayrılmayan vatandaşlar, geceyi yaktıkları ateşin başında bekleyerek geçirdi. Soğuk hava ve olumsuz koşullara rağmen çalışmaları yerinde takip eden vatandaşlar, bir an olsun bölgeden ayrılmayarak, umutlu bekleyişlerini sürdürdü.
7.7 ve 7.6'lık iki depremin ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları ise kar ve sağanak yağışa rağmen aralıksız devam etti.