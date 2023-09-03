Enkaz kaldırma çalışmaları bitti, şehrin en işlek noktası artık bomboş

Kahramanmaraş’ın en işlek noktalarından Hükümet Bulvarı, 6 Şubat’ta deprem felaketinin en şiddetli hissedildiği noktalardan biri oldu. Enkaz yığınına dönen bulvarda, çalışmalar tamamlandı. Bir zamanlar kentin en hareketli noktasında, şimdi sessizlik hakim.

Enkaz kaldırma çalışmaları bitti, şehrin en işlek noktası artık bomboş - 1

Kahramanmaraş’taki Hükümet Bulvarı, deprem felaketinden önce kentin en işlek noktalarından biriydi.

Şehrin merkezinde bulunan alanda çok sayıda iş yeri, sivil toplum kuruluşlarının şubeleri ve insanların yaşamlarını sürdürdüğü evler yer alıyordu.

Halk arasında merkez otobüs durağı olarak bilinen bölgeden, kentin 4 bir yanına şehir içi otobüs seferleri düzenlenir, merkezde işi olanlar bu alana uğramadan geçmezdi.

6 Şubat’taki deprem felaketi, kentin en işlek noktasında büyük yıkıma yol açtı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Enkaz kaldırma çalışmaları bitti, şehrin en işlek noktası artık bomboş - 2

Ağır hasar alan binaların yıkımı sonrası şehrin en işlek noktalarından birisi olan Hükümet Bulvarı yerini sessizliğe bıraktı.

Enkaz kaldırma çalışmaları bitti, şehrin en işlek noktası artık bomboş - 3

İsmetpaşa Mahallesinde bulunan bu alana depremden sonra ikinci kez geldiğini söyleyen Ayşe Yıldırım, “Buranın neresi olduğunu inan ki doğma büyüme Kahramanmaraşlıyım ama tanıyamadım. Çok üzüldüm. Torunu birisine soralım dedi ama kimse yok insanlar çekilmiş. Çok cenazelerimiz oldu, çok üzüldük. Ama şimdi buralara baktığımda daha da çok üzülüyorum.” dedi.

Enkaz kaldırma çalışmaları bitti, şehrin en işlek noktası artık bomboş - 4

Kendi evlerinin yolunu bulamayacak derecede acılar yaşadıklarını aktaran Soner Keşgek ise “Acılar büyük. Kahramanmaraş’ımız yok oldu. Baktığın zaman kendi evinizi bulamayacak derecede şeyler yaşadık. Görüyorsunuz işte kervan geçmez oldu. Burası Kahramanmaraş’ın merkez otobüs durağıydı. Burada İğne atsan yere düşmezdi. Şu anda araçların park alanı oldu. insan geçmez oldu.” ifadelerini kullandı.

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