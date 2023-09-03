Enkaz kaldırma çalışmaları bitti, şehrin en işlek noktası artık bomboş
Kahramanmaraş’ın en işlek noktalarından Hükümet Bulvarı, 6 Şubat’ta deprem felaketinin en şiddetli hissedildiği noktalardan biri oldu. Enkaz yığınına dönen bulvarda, çalışmalar tamamlandı. Bir zamanlar kentin en hareketli noktasında, şimdi sessizlik hakim.
Kahramanmaraş’taki Hükümet Bulvarı, deprem felaketinden önce kentin en işlek noktalarından biriydi.
Şehrin merkezinde bulunan alanda çok sayıda iş yeri, sivil toplum kuruluşlarının şubeleri ve insanların yaşamlarını sürdürdüğü evler yer alıyordu.
Halk arasında merkez otobüs durağı olarak bilinen bölgeden, kentin 4 bir yanına şehir içi otobüs seferleri düzenlenir, merkezde işi olanlar bu alana uğramadan geçmezdi.6 Şubat’taki deprem felaketi, kentin en işlek noktasında büyük yıkıma yol açtı.