Enkaz kaldırma çalışmaları bitti, şehrin en işlek noktası artık bomboş

İsmetpaşa Mahallesinde bulunan bu alana depremden sonra ikinci kez geldiğini söyleyen Ayşe Yıldırım, “Buranın neresi olduğunu inan ki doğma büyüme Kahramanmaraşlıyım ama tanıyamadım. Çok üzüldüm. Torunu birisine soralım dedi ama kimse yok insanlar çekilmiş. Çok cenazelerimiz oldu, çok üzüldük. Ama şimdi buralara baktığımda daha da çok üzülüyorum.” dedi.