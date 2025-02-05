Enkazda kalan babasını iki yıldır arıyor: DNA testine girmeden gömülmüş olabilir

''DNA TESTİNE BİLE GİRMEDEN GÖMÜLMÜŞ OLABİLİR''

Depremin ilk gününden bu yana babasından haber alamadığını söyleyen Neşe Hocaoğulları, mezarlıklarda yapılan kimliklendirme çalışmalarının eksik kaldığını dile getirerek, "Babam evdeydi, kendini koruyacak bir pozisyonda değildi. Kız kardeşim balkona atlayarak kurtuldu, torunum ise 9 saat sonra enkazdan çıkarıldı. Ancak babama ulaşamadık. İlk günlerde bir yaşlı amca bulunduğunu söylediler ama ortada yoktu. Daha sonra savcılığa başvurduk. Üç kız kardeşim ile DNA testi verdik ancak hiçbir sonuç alamadık" diye konuştu.