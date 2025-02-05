Enkazda kalan babasını iki yıldır arıyor: DNA testine girmeden gömülmüş olabilir
Kahramanmaraş merkezli depremlere evinde yakalanan 83 yaşındaki Ekrem Hocaoğulları'ndan iki yıldır haber alınamıyor. Yaşlı adamın kızı Neşe Hocaoğulları, babasının cenazesine ulaşmak için yardım bekliyor.
"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Dulkadiroğlu ilçesi Buket Sitesi B Blok'un 6. katında bulunan Ekrem Hocaoğulları, kızı ve torunu ile birlikte evdeydi. Kızı ve torunu çöken binadan kurtulmayı başarırken, Ekrem Hocaoğulları'nın cansız bedenine ulaşılamadı. İki yıldır babasını arayan Neşe Hocaoğulları, babasının mezarının bile olmadığını belirterek yetkililere çağrıda bulundu.