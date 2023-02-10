Enkazdan 104 saat sonra kurtarıldı, askerin elini öptü

Kahramanmaraş'ta enkazdan 104 saat sonra kurtarılan Ali İbrahim, ambulansa bindirileceği sırada kurtarma ekibinde görevli uzman çavuşun elini öptü. Asker, depremzedeye alnından öperek karşılık verdi.

Enkazdan 104 saat sonra kurtarıldı, askerin elini öptü - 1

Kahramanmaraş'ta Hayrullah Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın enkazında Suriye uyruklu 15 yaşındaki Ahmet ve 8 yaşındaki kardeşi Muhammet İbrahim'i dün yaralı olarak çıkartan İzmir Bornova Komando Tugayı 2. Taburu'ndan askerler, aynı bölgede arama çalışmaları sırasında yeni ses duydu.

Enkazdan 104 saat sonra kurtarıldı, askerin elini öptü - 2

Çocukların babası 41 yaşındaki Ali İbrahim'in bulunduğu yeri tespit eden ekipler, arama ve kurtarma çalışması yaptı. Ekipler, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından İbrahim'i yaralı olarak çıkarttı.

Enkazdan 104 saat sonra kurtarıldı, askerin elini öptü - 3

Ali İbrahim, ambulansa bindirileceği sırada kurtarma ekibinde görevli uzman jandarma Murat Şahin'in elini öptü.

Enkazdan 104 saat sonra kurtarıldı, askerin elini öptü - 4

Bu duruma kayıtsız kalmayan ve duygulanan Şahin, depremzedeye alnından öperek karşılık verdi.

Enkazdan 104 saat sonra kurtarıldı, askerin elini öptü - 5

Yaralı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Enkazdan 104 saat sonra kurtarıldı, askerin elini öptü - 6

Uzman jandarma Murat Şahin'in dün Ali İbrahim'in iki çocuğunun kurtarılmasında da görev aldığı öğrenildi.

Enkazdan 104 saat sonra kurtarıldı, askerin elini öptü - 7
Enkazdan 104 saat sonra kurtarıldı, askerin elini öptü - 8
Enkazdan 104 saat sonra kurtarıldı, askerin elini öptü - 9
Enkazdan 104 saat sonra kurtarıldı, askerin elini öptü - 10

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