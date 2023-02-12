Enkazdan 149'uncu saatte çıkarılan depremzedenin ilk isteği turşu oldu

Bunun üzerine hızlı bir şekilde çalışmaya başladıklarını dile getiren Sinan, "Sese göre ilerledik. 4-5 saat sonra Romanya ekibi geldi. Kardeşçe çalışma yaptık. Elhamdülillah, herhalde 12 saat oldu. Mustafa kardeşim kendi isteğiyle bize şarkı söyledi. Sohbet ettik. Ben Trabzon Çaykaralıyım. 'Lahana.' dedi. Lahana üzerine bir saat sohbet ettik. Ben 'Lahana çorbası.' dedim. O, 'Lahana turşusu.' dedi. 'Arkada 3 lahana turşusu var. Onu çıkarın da yiyelim.' dedi. Çıkaramadık lahana turşusunu. Burada kaldı. Başka zaman inşallah onunla beraber oturup yeriz." ifadelerini kullandı.