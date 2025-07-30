Enkazdan çıkan eşyaları gelire dönüştürüyor: ''İnsanların teneke olarak gördüğü malzemeler, bizim dükkanda altın oldu''

Enkazdan çıkardıkları eşyaların yaklaşık 5 bin parçaya ulaştığını dile getiren Çetin, şöyle devam etti:

"Bazı evlerle, içindeki malzemelerle anlaşıyoruz. Yani kapı pencerenin yanı sıra içindeki malzemeleri de yıkımın karşılığı olarak alıyoruz. Ya da yeni taşındığı yere götürmek istemeyen aileler oluyor. Onların malzemelerini de alıyoruz. Hurdacıya vermek isteyenler oluyor. Bunu duyunca ben istiyorum ve alıyorum. Benim bu malzemeleri topladığımı bilenler karşılıksız da verebiliyor. İnsanların gözünden çıkardığı, teneke olarak gördüğü malzemeler bizim dükkanımızda altın oldu. Burada görmüş olduğunuz yaklaşık 5 bin parça ürüne biz sahip çıkmasaydık hep hurdaya gidecekti. Biz insanların anılarının çöpe gitmesine engel olduk."