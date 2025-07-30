Enkazdan çıkan eşyaları gelire dönüştürüyor: ''İnsanların teneke olarak gördüğü malzemeler, bizim dükkanda altın oldu''
Kayseri'de hurda karşılığında bina yıkım işi yapan Efendi Çetin, enkazdan çıkardığı eski eşyaları ekonomik değere dönüştürüyor.
Çetin, ağabeyi ve yeğenleriyle yaklaşık 20 yıldır ömrünü tamamlamış binaları hurda karşılığında bulunduğu yerden kaldırıyor.
Sahiplerinin evden çıkarken götürmek istemediği eşyaların çöpe gitmesine gönlü razı olmayan Çetin, her biri ayrı bir hatırayı canlandıran objeleri, dükkanın bir bölümünde biriktirmeye başladı.