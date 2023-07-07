Enkazdan çıkarılan araçlar sahiplerine teslim edilecek

Muhafaza altındaki araçlarla ilgili kamuoyuna duyuru yapan Hatay Valiliği; “06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem sonucunda enkaz altında kalan ve vatandaşlarımıza ait olan araçların, genel güvenliklerinin sağlanması amacıyla; Köy Garajları, Kemal Çalıcı Tır Garajı ve İskenderun Yolu üzerinde bulunan yerleşkelerde muhafaza altına alınan 780 aracın motor/şase numaralarından tespiti yapılmıştır. Tespiti yapılan araçların hak sahiplerinin mağdur olmaması, araçların daha fazla ekonomik değerlerini kaybetmemesi amacıyla hak sahipleri tarafından 30 gün içerisinde İl Emniyet Müdürlüğümüz Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne başvurarak teslim almaları gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.