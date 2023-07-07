Enkazdan çıkarılan araçlar sahiplerine teslim edilecek

Depremin vurduğu Hatay’da enkazdan çıkarılarak muhafaza altına alınan araçlardan 780 tanesinin şase numaralarından tespitleri yapıldı. Hak sahiplerinin, 30 gün içerisinde araçlarını alabileceği ifade edildi.

Enkazdan çıkarılan araçlar sahiplerine teslim edilecek - 1

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük hasar Hatay’da meydana gelmişti.

TÜRKİYE HABERLERİ

Enkazdan çıkarılan araçlar sahiplerine teslim edilecek - 2

Hatay’da binlerce araç, enkaz altında kalarak hurda yığınına döndü.

Enkazdan çıkarılan araçlar sahiplerine teslim edilecek - 3

Enkazda kalan araçlar, Hatay Valiliği tarafından genel güvenliklerinin sağlanması amacıyla Antakya’da 3 farklı noktada muhafaza altına alındı.

Enkazdan çıkarılan araçlar sahiplerine teslim edilecek - 4

Araçların muhafaza altında bulunduğu alanlarsa adeta araç mezarlığına döndü.

Enkazdan çıkarılan araçlar sahiplerine teslim edilecek - 5

Yüzlerce araçtan 780 tanesinin akıbeti belli oldu.

Enkazdan çıkarılan araçlar sahiplerine teslim edilecek - 6

Muhafaza altındaki araçlarla ilgili kamuoyuna duyuru yapan Hatay Valiliği; “06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem sonucunda enkaz altında kalan ve vatandaşlarımıza ait olan araçların, genel güvenliklerinin sağlanması amacıyla; Köy Garajları, Kemal Çalıcı Tır Garajı ve İskenderun Yolu üzerinde bulunan yerleşkelerde muhafaza altına alınan 780 aracın motor/şase numaralarından tespiti yapılmıştır. Tespiti yapılan araçların hak sahiplerinin mağdur olmaması, araçların daha fazla ekonomik değerlerini kaybetmemesi amacıyla hak sahipleri tarafından 30 gün içerisinde İl Emniyet Müdürlüğümüz Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne başvurarak teslim almaları gerekmektedir.” ifadelerini kullandı.

Enkazdan çıkarılan araçlar sahiplerine teslim edilecek - 7
Enkazdan çıkarılan araçlar sahiplerine teslim edilecek - 8
Enkazdan çıkarılan araçlar sahiplerine teslim edilecek - 9
Enkazdan çıkarılan araçlar sahiplerine teslim edilecek - 10
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