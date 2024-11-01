Enkazdan çıktı şampiyon oldu!
Enkazdan çıkıp şampiyonluğa uzanan bir başarı öyküsü. Mehmet Mustafa Erkol, 6 Şubat depremlerinde hem babasını hem de bacağını kaybetti. Ancak sporla hayata tutundu, 13 yaşında madalyalar kazanan, Türkiye'yi temsil eden bir sporcu oldu. Haber: Baran Bila
Mehmet Mustafa Erkol 13 yaşında. Enkazdan çıkıp hayata 4 elle sarılan şampiyon bir sporcu.
6 Şubat depremlerine ailesiyle Hatay İskenderun'da yakalandı. Babasını kaybetti. Moloz yığınları arasından kurtarıldı ancak bacağı kesilmek zorunda kaldı.