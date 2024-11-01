Enkazdan çıktı şampiyon oldu!

Enkazdan çıkıp şampiyonluğa uzanan bir başarı öyküsü. Mehmet Mustafa Erkol, 6 Şubat depremlerinde hem babasını hem de bacağını kaybetti. Ancak sporla hayata tutundu, 13 yaşında madalyalar kazanan, Türkiye'yi temsil eden bir sporcu oldu.
Haber: Baran Bila

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Mehmet Mustafa Erkol 13 yaşında. Enkazdan çıkıp hayata 4 elle sarılan şampiyon bir sporcu.

6 Şubat depremlerine ailesiyle Hatay İskenderun'da yakalandı. Babasını kaybetti. Moloz yığınları arasından kurtarıldı ancak bacağı kesilmek zorunda kaldı.

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Yaşama sevdiklerinin desteğiyle ve sporla tutunan Mehmet Mustafa Erkol, "Ben jimnastiğe devam etmek istiyordum ama maalesef bu imkansızdı. O yüzden bun burada yüzmeye devam etmek zorunda kaldım. Triatlon zor ama çok fazla da bir seçeneğimiz yok. Ben zaten sporu severek yapıyorum." sözleriyle spora olan sevgisini anlattı.

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Depremin ardından oğlunun tedavisi için İstanbul'a gelen Anne Güldane Erkol, burada bambaşka bir serüvene başladı.

Tarifsiz acılar yaşasa da daha önce jimnastik yapan oğlunun tekrar hayata tutunması için çok çaba harcayan anne Güldane Erkol, "Enkazdan çıkarılma anından bugüne gelene kadar o kadar çok insan varki adını sayamadığım. Çok şükür süreci yönettik. Biz aile olarak kenetlendik. Deprem bölgesindekilere de ilham oldu." diyerek yaşadıklarını anlattı.

Enkazdan çıktı şampiyon oldu! - 4

Mehmet Mustafa'nın madalyalarla süslenen başarılarılarında antrenörlerinin emeği çok büyük. Antrenör Kerem Arda, "Birinin hayatına dokunuyor olmak çok güzel bir his. Mehmet Mustafa 13 yaşında ama konuştuğunuzda 13 yaşından ne kadar büyük olduğunu görüyorsunuz." dedi.

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Yüzme, bisiklet ve koşuyu bir araya getiren, güç ve dayanıklılık esaslı triatlon sporcusu olan Mehmet Mustafa'nın hayalleri çok büyük. Bu hayalleri gerçekleştirebilmek için hedeflerine bir bir ulaşmak istiyor.

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Mehmet Mustafa'nın en büyük hedefi ise 2028 Paralimpik Oyunları'nda altın madalya getirmek.

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