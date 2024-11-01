Enkazdan çıktı şampiyon oldu!

Depremin ardından oğlunun tedavisi için İstanbul'a gelen Anne Güldane Erkol, burada bambaşka bir serüvene başladı.



Tarifsiz acılar yaşasa da daha önce jimnastik yapan oğlunun tekrar hayata tutunması için çok çaba harcayan anne Güldane Erkol, "Enkazdan çıkarılma anından bugüne gelene kadar o kadar çok insan varki adını sayamadığım. Çok şükür süreci yönettik. Biz aile olarak kenetlendik. Deprem bölgesindekilere de ilham oldu." diyerek yaşadıklarını anlattı.