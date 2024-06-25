Enkazdan gönderilen ses kaydı hafızalara kazınmıştı: 10 yaşındaki Elif ve 139 kişinin ölümü göz göre göre geldi

Raporda ayrıca binanın statik proje içeriğinin yeterli ve uyumlu olmadığı, temel donatı alanı yetersizliği ve temel zemin emniyet gerilmesi yetersizliği bulunduğu, proje aşamasında yapılan bu eksikliklerden yapı denetim firması yetkilileri ve yapı denetim firmasında görevli statik proje denetçileri ile belediyenin proje kontrolünden sorumlu kişilerin kusurlu olduğu aktarıldı.

Binanın yapım aşamasında donatı detaylandırması yetersizliğinin olduğu, inşa aşamasındaki bu eksiklikten ise binanın kaba inşasının tamamlamasından sorumlu olan müteahhit Mithat Tümyürek’in asli kusurlu olduğu belirtildi.