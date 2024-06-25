Enkazdan gönderilen ses kaydı hafızalara kazınmıştı: 10 yaşındaki Elif ve 139 kişinin ölümü göz göre göre geldi
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinde 10 yaşındaki Elif Gövce’nin enkaz altından babasına gönderdiği “Baba ben burada öleceğim.” şeklindeki ses kaydıyla hafızalara kazınan Elit Apartmanı’na ilişkin iddianame, 140 can kaybının göz göre göre geldiğini ortaya koydu. İddianamede, binanın iş yeri alanını genişletmek amacıyla kaçak asma kat yapıldığı, kalitesiz malzeme kullanıldığı ifade edildi. Soruşturmada 2’si tutuklu 7 sanık hakkında 15’er yıla kadar hapis cezası istendi.
Türkiye’nin 11 kentini vuran 6 Şubat 2023’teki deprem felaketi Hatay’da büyük yıkıma neden oldu.
Antakya’ya bağlı Ekinci Mahallesi’ndeki İnönü Caddesi’nde bulunan 7 katlı Elit Apartmanı da yıkılan binalardan biri oldu.
Yapımı 2019 yılında tamamlanan binanın enkazında 140 kişi yaşamını yitirdi.