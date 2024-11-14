En net görüntüsü kaydedildi: Anadolu’nun gizemli efsanesi fotokapana takıldı

Türkiye’de nesli tükendiği düşünülen Anadolu Parsı’nı, doğada görüntülemek çok zor olsa da çalışmalar sürüyor.

Anadolu Parsı, ülkenin biyolojik çeşitliliğinin ve doğal güzelliklerinin korunması konusunda gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, 1974 yılından sonra ilk kez 2019’da fotokapanlar ile görüntülenmişti.

Anadolu Parsı’nın son görüntüsünü ise Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, paylaştı.