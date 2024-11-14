En net görüntüsü kaydedildi: Anadolu’nun gizemli efsanesi fotokapana takıldı

Anadolu’nun gizemli efsanesi Anadolu Parsı, bir kez daha fotokapana takıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yakalanan görüntünün şimdiye kadarki en net görüntülerden biri olduğunu söyledi. Yumaklı, “Tüm imkanlarımızla bu kıymetli hazinemizi korumaya devam edeceğiz.” ifadesini kullandı.

En net görüntüsü kaydedildi: Anadolu’nun gizemli efsanesi fotokapana takıldı - 1

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü’nün Türkiye’nin çeşitli noktalarına yerleştirdiği fotokapanlardan birine Anadolu Parsı takıldı.

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En net görüntüsü kaydedildi: Anadolu’nun gizemli efsanesi fotokapana takıldı - 2

Türkiye’de nesli tükendiği düşünülen Anadolu Parsı’nı, doğada görüntülemek çok zor olsa da çalışmalar sürüyor.

Anadolu Parsı, ülkenin biyolojik çeşitliliğinin ve doğal güzelliklerinin korunması konusunda gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde, 1974 yılından sonra ilk kez 2019’da fotokapanlar ile görüntülenmişti.

Anadolu Parsı’nın son görüntüsünü ise Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, paylaştı.

En net görüntüsü kaydedildi: Anadolu’nun gizemli efsanesi fotokapana takıldı - 3

Yumaklı, Anadolu Parsı’nın bugüne kadar kaydedilen en net görüntülerinden birisinin fotokapanlara yakalandığını bildirdi.

En net görüntüsü kaydedildi: Anadolu’nun gizemli efsanesi fotokapana takıldı - 4

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yumaklı, “Tüm ihtişamıyla, bugüne kadar kaydedilen en net görüntülerinden biriyle, ormanlarımızın gizli kahramanı Anadolu parsı. Tüm imkanlarımızla bu kıymetli hazinemizi korumaya devam edeceğiz.” ifadesini kullandı.

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