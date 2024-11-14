En net görüntüsü kaydedildi: Anadolu’nun gizemli efsanesi fotokapana takıldı
Anadolu’nun gizemli efsanesi Anadolu Parsı, bir kez daha fotokapana takıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yakalanan görüntünün şimdiye kadarki en net görüntülerden biri olduğunu söyledi. Yumaklı, “Tüm imkanlarımızla bu kıymetli hazinemizi korumaya devam edeceğiz.” ifadesini kullandı.
Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü’nün Türkiye’nin çeşitli noktalarına yerleştirdiği fotokapanlardan birine Anadolu Parsı takıldı.