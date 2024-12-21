Erbain soğuğu geliyor: İstanbul'da sıcaklık 10 derecenin altına düşebilir

İstanbul'da Erbain soğukları geliyor. Bu sabah saatlerinden itibaren sağanak yağmur geçişleri olacak. Erbain ne demek? Erbain kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?

Erbain soğuğu geliyor: İstanbul'da sıcaklık 10 derecenin altına düşebilir - 1

ERBAİN FIRTINASI GELİYOR

AKOM'a göre Marmara bölgesinin geneli Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisine girecek.

Sabah saat 6'dan itibaren İstanbul'da sağanak yağmur geçişleri olabilir. Bu durum hava sıcaklıklarında 8 ila 12 derece düşüşe neden olacak. Rüzgarınsa saatte 60 km hızda eseceği tahmin ediliyor.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uzmanlar dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.

Aralık sonlarında etkili olan bu soğuk hava dalgası halk arasında Erbain fırtınası olarakta adlandırılıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Erbain soğuğu geliyor: İstanbul'da sıcaklık 10 derecenin altına düşebilir - 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Mersin, Adana, Osmaniye, Nevşehir, Niğde, Yozgat, Çorum, Hakkari, Şırnak, Mardin, Siirt ve Batman çevreleri ile Hatay kıyılarının aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hakkari ve Şırnak çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar, yağış alan diğer yerlerde yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Bolu ve Düzce çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Ülkemizin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

Erbain soğuğu geliyor: İstanbul'da sıcaklık 10 derecenin altına düşebilir - 3

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde yağışla birlikte biraz azalacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney, kuzeydoğu kesimlerde batı ve kuzeybatılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz ile Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Erbain soğuğu geliyor: İstanbul'da sıcaklık 10 derecenin altına düşebilir - 4

17 İL İÇİN SARI VE TURUNCU KODLU UYARI

MGM tarafından Afyonkarahisar, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, Kırklareli, Konya, Kütahya, Manisa, Tekirdağ ve Uşak  için sarı kodlu uyarı verilirken, Antalya, Aydın, İzmir ve Muğla illeri için turuncu kodlu fırtıan uayrısı yapıldı.

Erbain soğuğu geliyor: İstanbul'da sıcaklık 10 derecenin altına düşebilir - 5

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı ile Bolu ve Düzce çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın Kıyı Ege, Batı Akdeniz ile Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin edildiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması ve kar savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BUZLANMA VE ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Erbain soğuğu geliyor: İstanbul'da sıcaklık 10 derecenin altına düşebilir - 6

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE 11°C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

EDİRNE 8°C, 9°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 10°C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAKARYA 6°C, 17°C

Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Erbain soğuğu geliyor: İstanbul'da sıcaklık 10 derecenin altına düşebilir - 7

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin kıyılarında güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 1°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 12°C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MANİSA 11°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Erbain soğuğu geliyor: İstanbul'da sıcaklık 10 derecenin altına düşebilir - 8

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz, Mersin, Adana ve Osmaniye çevreleri ile Hatay kıyılarının yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz'de yarın (Cumartesi) yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin batısında güney yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADANA 5°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA 12°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 4°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde kıyıları yağmur ve sağanak yağışlı

MERSİN 8°C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Erbain soğuğu geliyor: İstanbul'da sıcaklık 10 derecenin altına düşebilir - 9

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Nevşehir, Niğde ve Yozgat çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzeybatısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA 0°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANKIRI 0°C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA -1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yağmur ve sağanak yağışlı

Erbain soğuğu geliyor: İstanbul'da sıcaklık 10 derecenin altına düşebilir - 10

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bolu ve Düzce çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU 2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 6°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU -1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Cumartesi) öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

Erbain soğuğu geliyor: İstanbul'da sıcaklık 10 derecenin altına düşebilir - 11

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Çorum çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

ARTVİN -3°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 10°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT -1°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

Erbain soğuğu geliyor: İstanbul'da sıcaklık 10 derecenin altına düşebilir - 12

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM -11°C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -8°C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN -3°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

Erbain soğuğu geliyor: İstanbul'da sıcaklık 10 derecenin altına düşebilir - 13

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Mardin, Siirt ve Batman çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -2°C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 1°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT -1°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmurlu

ŞANLIURFA 3°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

Erbain soğuğu geliyor: İstanbul'da sıcaklık 10 derecenin altına düşebilir - 14

21 ARALIK CUMARTESİ HAVA DURUMU

Erbain soğuğu geliyor: İstanbul'da sıcaklık 10 derecenin altına düşebilir - 15

22 ARALIK PAZAR HAVA DURUMU

Erbain soğuğu geliyor: İstanbul'da sıcaklık 10 derecenin altına düşebilir - 16

23 ARALIK PAZARTESİ HAVA DURUMU

Erbain soğuğu geliyor: İstanbul'da sıcaklık 10 derecenin altına düşebilir - 17

24 ARALIK SALI HAVA DURUMU

Erbain soğuğu geliyor: İstanbul'da sıcaklık 10 derecenin altına düşebilir - 18

25 ARALIK ÇARŞAMBA HAVA DURUMU

Erbain soğuğu geliyor: İstanbul'da sıcaklık 10 derecenin altına düşebilir - 19

ERBAİN NE DEMEK?

Erbain kelimesinin TDK sözlük anlamı, Rumi takvimde 22 Aralık'tan 31 Ocak gününe kadar süren kırk günlük kış dönemi

DAHA FAZLA GÖSTER