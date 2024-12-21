Erbain soğuğu geliyor: İstanbul'da sıcaklık 10 derecenin altına düşebilir
İstanbul'da Erbain soğukları geliyor. Bu sabah saatlerinden itibaren sağanak yağmur geçişleri olacak. Erbain ne demek? Erbain kelimesinin TDK sözlük anlamı nedir?
ERBAİN FIRTINASI GELİYOR
AKOM'a göre Marmara bölgesinin geneli Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sisteminin etkisine girecek.
Sabah saat 6'dan itibaren İstanbul'da sağanak yağmur geçişleri olabilir. Bu durum hava sıcaklıklarında 8 ila 12 derece düşüşe neden olacak. Rüzgarınsa saatte 60 km hızda eseceği tahmin ediliyor.
Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uzmanlar dikkatli olunması gerektiğini belirtiyor.
Aralık sonlarında etkili olan bu soğuk hava dalgası halk arasında Erbain fırtınası olarakta adlandırılıyor.