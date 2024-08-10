Erçek Gölü'nde flamingo bereketi

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, Van Gölü Havzası'ndaki sulak alanların zengin ve doğal yapısıyla yaban hayvanlarının tercih nedeni olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Van'da son 23 yılın en fazla yağışlı bahar sezonunu geçirdik. Eskiden mart ayının sonu ile nisan ayının ilk haftasında bize selam getiren flamingolar, bu yıl beklediğimizin aksine bu selamı bize temmuzun sonu ve ağustosun ilk haftasında getirdiler. Bu da yağış sezonunun etkisinden veya bulundukları yerlerdeki durumdan kaynaklanıyor. Erçek, Gevaş ve Yoldöndü gibi sulak alanlarda artık flamingoları yoğun olarak görmek mümkün. Geçmiş yıllarda ilk gelen kafileler yavaş yavaş geliyorlardı. Martta başlayıp temmuzda da yoğun oluyordu. Ama bu yıl flamingolar temmuzun sonunda toplu halde geldi. Özellikle Erçek Gölü'ne çok sayıda flamingo geldi. Bu da bize şunu gösteriyor; eylül-ekime kadar flamingoların sayıları artarak devam edecek. Flamingolar bu yıl geç geldiler, ama çok geldiler. Bu da bizi mutlu etti" dedi.