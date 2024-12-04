Erciyes Holding'den açıklama: İşçi yangın nedeniyle ölmedi
Kayseri’nin Hacılar ilçesindeki kablo fabrikasında çıkan yangında ağır yaralanan işçi Şevket Ateş'in isimli çalışanın, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadığı haberleri, işletme tarafından yalanlandı. Erciyes Holding, Ateş'in ölümünün ardından yaptığı yazılı açıklamada, yangınla vefat arasında ilişki olmadığını belirtti. Şirketin açıklamasında, Ateş'in yangın sırasında ellerinden hafif yaralandığı, bu olay sonrası hastaneden taburcu edildiği, ancak daha sonra yaklaşık 1 ay sonra başka rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede, bu yaralanma nedeniyle değil, başka rahatsızlıktan kaynaklanan "normal ölüm" nedeniyle yaşamını yitirdiğine ilişkin bilgi paylaşıldı.
Kayseri’deki kablo fabrikasında çıkan yangında ağır yaralanan işçinin, 31 gün sonra yaşamını yitirmesinin ardından, ölüm nedeni ile yangın arasında bağlantı kuruldu.Yangın, 2 Kasım günü saat 18.30 sıralarında Hacılar’daki Erciyes Mahallesi’nde bulunan kablo fabrikasında çıktı. Ateş, 3 Aralık'ta yaşamını yitirdi.