Erciyes Holding'den açıklama: İşçi yangın nedeniyle ölmedi

Kayseri’nin Hacılar ilçesindeki kablo fabrikasında çıkan yangında ağır yaralanan işçi Şevket Ateş'in isimli çalışanın, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadığı haberleri, işletme tarafından yalanlandı. Erciyes Holding, Ateş'in ölümünün ardından yaptığı yazılı açıklamada, yangınla vefat arasında ilişki olmadığını belirtti. Şirketin açıklamasında, Ateş'in yangın sırasında ellerinden hafif yaralandığı, bu olay sonrası hastaneden taburcu edildiği, ancak daha sonra yaklaşık 1 ay sonra başka rahatsızlığı nedeniyle kaldırıldığı hastanede, bu yaralanma nedeniyle değil, başka rahatsızlıktan kaynaklanan "normal ölüm" nedeniyle yaşamını yitirdiğine ilişkin bilgi paylaşıldı.

Erciyes Holding'den açıklama: İşçi yangın nedeniyle ölmedi - 1

Kayseri’deki kablo fabrikasında çıkan yangında ağır yaralanan işçinin, 31 gün sonra yaşamını yitirmesinin ardından, ölüm nedeni ile yangın arasında bağlantı kuruldu. 

Yangın, 2 Kasım günü saat 18.30 sıralarında Hacılar’daki Erciyes Mahallesi’nde bulunan kablo fabrikasında çıktı. Ateş,  3 Aralık'ta yaşamını yitirdi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Erciyes Holding'den açıklama: İşçi yangın nedeniyle ölmedi - 2

Ateş'in yaşamını yitirmesinin ardından DHA, neden olarak kazayı gösterir haber geçti. Bu haber firma tarafından yaralandı. Ateş'in yangının ardındın ilk hastaneye gittiğinde taburcu edildiği, daha sonra başkan rahatsızlık nedeniyle hastaneye gittiği anlaşıldı.

Erciyes Holding'den açıklama: İşçi yangın nedeniyle ölmedi - 3

Ateş'in,  fabrikada çıkan yangında ellerinden hafif yaralandığı, bu rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüp, taburcu edildiği belirtildi.

Erciyes Holding'den açıklama: İşçi yangın nedeniyle ölmedi - 4

31 GÜN SONRA ACI HABER

Ateş, 2 Kasım'daki yangındana yanık nedeniyle taburcu olmasının ardından, verilen bilgiye göre, başka rahatsız nedeniyle 29 Kasım'da yeniden hastaneye gitti. 

Ateş'in yangın nedeniyle yaşamını yitirdiğin haberleri üzerine işletme sahibi Erciyes Holding yazılı açıklama yaptı. 

Erciyes Holding,  açıklamada,  yangınla vefat arasında ilişki olmadığını belirtti. Şirketin açıklamasında, Ateş'in yangın sırasında ellerinden hafif yaralandığı, kaldırıldığı hastanede, bu yaralanma nedeniyle değil, başka rahatsızlıktan kaynaklanan "normal ölüm" nedeniyle yaşamını yitirdiğine ilişkin bilgi paylaşıldı.  Açıklamada, Ateş'in yangın sonrası kaldırıldığı hastaneden taburcu edildiği, bu olayla ilgisi olmayan bazı şikayetleri üzerine 29 Kasım'da hastaneye gittiği ve hastanede yaşamını yitirdiği ifade edildi.

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