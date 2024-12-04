Erciyes Holding'den açıklama: İşçi yangın nedeniyle ölmedi

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Ateş, 2 Kasım'daki yangındana yanık nedeniyle taburcu olmasının ardından, verilen bilgiye göre, başka rahatsız nedeniyle 29 Kasım'da yeniden hastaneye gitti.

Ateş'in yangın nedeniyle yaşamını yitirdiğin haberleri üzerine işletme sahibi Erciyes Holding yazılı açıklama yaptı.

Erciyes Holding, açıklamada, yangınla vefat arasında ilişki olmadığını belirtti. Şirketin açıklamasında, Ateş'in yangın sırasında ellerinden hafif yaralandığı, kaldırıldığı hastanede, bu yaralanma nedeniyle değil, başka rahatsızlıktan kaynaklanan "normal ölüm" nedeniyle yaşamını yitirdiğine ilişkin bilgi paylaşıldı. Açıklamada, Ateş'in yangın sonrası kaldırıldığı hastaneden taburcu edildiği, bu olayla ilgisi olmayan bazı şikayetleri üzerine 29 Kasım'da hastaneye gittiği ve hastanede yaşamını yitirdiği ifade edildi.