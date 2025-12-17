Erdal Timurtaş ve eşi hakkında kırmızı bülten çıkarıldı

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi'nin emanet kasasından yaklaşık değeri 147 milyon lira olan 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüşün çalınmasına ilişkin soruşturma sürüyor.

75 kilogram altın ve gümüş çalıp İngiltere'ye kaçan katip Erdal Timurtaş ve eşi için kırmızı bülten çıkarıldı.