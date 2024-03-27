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Erdek Belediyesi hangi partide? Erdek Belediye başkanı kimdir? Erdek Belediye başkan adayları

Erdek Belediyesi hangi partide? Erdek Belediye Başkanı kimdir? Erdek Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Balıkesir Erdek Belediyesini hangi parti kazandı ve Balıkesir Erdek Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Balıkesir Erdek yerel seçim sonuçları..

Erdek Belediyesi hangi partide? Erdek Belediye başkanı kimdir? Erdek Belediye başkan adayları - 1

ERDEK BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Balıkesir'in Erdek Belediyesini, 11.306 alınan oy ve %52.04 oy oranı ile CHP adayı Hüseyin Sarı kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • CHP%52.04
  • AK Parti%45.68
  • Saadet Partisi%1.12
  • BBP%0.56
  • DSP%0.43
  • BTP%0.17

TÜRKİYE HABERLERİ

Erdek Belediyesi hangi partide? Erdek Belediye başkanı kimdir? Erdek Belediye başkan adayları - 2

ERDEK BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Erdek Belediyesi Başkanı Burhan Karışık Kimdir?


1959 yılında Paşa Limanı Adası Balıklı Mahallesi/Erdek'te dünyaya gelmiştir. İlk ve Orta öğrenimini Erdek'te tamamlayan Burhan KARIŞIK, 27 yıldır Belediye Meclis üyeliği görevi, 30 yıldır Erdek Motorlu Taşıtlar Kooperatifi Başkanlığı görevini yürütmektedir. 

Başkanımız evli ve 2 kız çocuğu babasıdır.

Erdek Belediye Başkanlığı Belediye Meclisi'nin 30.06.2021 tarihi toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Başkanı olarak seçilmiş ve görevine başlamıştır.

Erdek Belediyesi hangi partide? Erdek Belediye başkanı kimdir? Erdek Belediye başkan adayları - 3

ERDEK BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • TURAN GÜN
  • BURHAN KARIŞIK
  • KADİR DADAN
  • ARİF DEMİR
  • ALİ ÖKSÜZ
  • DENİZ AYDIN
  • EYÜP DEMİR
  • FATMA NUR ŞANLI
  • LEVENT AYGÜL
  • CEMİLE BAĞATIR
  • MUSTAFA BAŞBOĞA
Erdek Belediyesi hangi partide? Erdek Belediye başkanı kimdir? Erdek Belediye başkan adayları - 4

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