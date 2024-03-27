Erdek Belediyesi hangi partide? Erdek Belediye başkanı kimdir? Erdek Belediye başkan adayları
Erdek Belediyesi hangi partide? Erdek Belediye Başkanı kimdir? Erdek Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Balıkesir Erdek Belediyesini hangi parti kazandı ve Balıkesir Erdek Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Balıkesir Erdek yerel seçim sonuçları..
ERDEK BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Balıkesir'in Erdek Belediyesini, 11.306 alınan oy ve %52.04 oy oranı ile CHP adayı Hüseyin Sarı kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- CHP%52.04
- AK Parti%45.68
- Saadet Partisi%1.12
- BBP%0.56
- DSP%0.43
- BTP%0.17