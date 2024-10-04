Erdek denizinden çıktı: Dev orkinosu görevler şaşırdı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde balıkçılar 207 kilogram ağırlığında orkinos avladı.

Erdek denizinden çıktı: Dev orkinosu görevler şaşırdı - 1

Erdek ilçesinde denize açılan 4 balıkçının oltasına 207 kilogram ağırlığında orkinos takıldı.

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Erdek denizinden çıktı: Dev orkinosu görevler şaşırdı - 2

Güçlükle tekneye alınan balık, sahile taşındı.

Erdek denizinden çıktı: Dev orkinosu görevler şaşırdı - 3

Dev orkinos, restorana götürülmek üzere yükleneceği elektrikli motosikletin römorkuna sığmayınca balıkçılar, çareyi balığı halatlarla bağlamakta buldu.

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