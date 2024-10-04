Erdek denizinden çıktı: Dev orkinosu görevler şaşırdı
Balıkesir'in Erdek ilçesinde balıkçılar 207 kilogram ağırlığında orkinos avladı.
Erdek ilçesinde denize açılan 4 balıkçının oltasına 207 kilogram ağırlığında orkinos takıldı.
Erdek ilçesinde denize açılan 4 balıkçının oltasına 207 kilogram ağırlığında orkinos takıldı.
Güçlükle tekneye alınan balık, sahile taşındı.
Dev orkinos, restorana götürülmek üzere yükleneceği elektrikli motosikletin römorkuna sığmayınca balıkçılar, çareyi balığı halatlarla bağlamakta buldu.