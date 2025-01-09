Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde esprili diyalog: Devlet Bey'in delikanlılığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi konutunda ziyaret etti. Devlet Bahçeli, görüşmenin ardından Erdoğan'ı konutun kapısından uğurladı. Bahçeli'nin uğurlamaya ceketiyle çıkması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devlet Bey'in delikanlılığı" diyerek epsri yaptı.

Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde esprili diyalog: Devlet Bey'in delikanlılığı - 1

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bir araya geldi.

ERDOĞAN-BAHÇELİ GÖRÜŞMESİ 40 DAKİKA SÜRDÜ

TÜRKİYE HABERLERİ

Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde esprili diyalog: Devlet Bey'in delikanlılığı - 2

Devlet Bahçeli, görüşmenin ardından Erdoğan'ı konutun kapısından uğurladı.

Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde esprili diyalog: Devlet Bey'in delikanlılığı - 3

Çıkışta basın mensuplarının olduğu bölüme dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, uğurlamaya ceketiyle çıkan Devlet Bahçeliyi göstererek espri yaptı.

Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde esprili diyalog: Devlet Bey'in delikanlılığı - 4

Kendisinin paltolu olduğunu gösteren Erdoğan, "Devlet Bey'in delikanlılığı" dedi.

Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde esprili diyalog: Devlet Bey'in delikanlılığı - 5

Cumhurbaşkanı Erdoğan ziyarette Bahçeli'nin doğum gününü de kutladı.

Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde esprili diyalog: Devlet Bey'in delikanlılığı - 6
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde esprili diyalog: Devlet Bey'in delikanlılığı - 7
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