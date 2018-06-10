Erdoğan Demirören'e veda
ntv.com.tr, DHA
Önceki gün vefat eden Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören için ilk tören holding binasında yapıldı.
-
180 yaşında yaşamını yitiren Demirören Holding Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören, bugün sonsuzluğa uğurlanıyor.
-
2Erdoğan Demirören için ilk tören İstanbul Şişhane’deki holding binası önünde gerçekleşti.
-
3Törene Erdoğan Demirören'in eşi Tülin Demirören, oğulları Yıldırım Demirören, Tayfun Demirören, kızı Meltem Demirören, aile yakınları ve Demirören Holding çalışanları katıldı. Duygusal anların yaşandığı törende Erdoğan Demirören için dualar edildi ve helallik alındı.
-
4
TABUTUNA KABE KAPISI ÖRTÜSÜDemirören'in tabutunun üzerine II. Mahmut zamanında yapılmış Kabe kapısı örtüsü serildi.
-
5Demirören için Fatih Camii’nde öğle namazının ardından cenaze töreni düzenlenecek.
-
631 Mayıs'tan beri solunum yetersizliği nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Demirören, önceki gün hayatını kaybetmişti.
-
7İşadamı, Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki aile kabristanında toprağa verilecek.
-
8
-
9
-
10