Erdoğan'a hediye edilen aslanların yavruları oldu: İsimlere sosyal medyadan karar verilecek

Özsöyler, “Cumhurbaşkanımıza Sudan’dan 4 aslan hediye edilmişti. Kendisi de bakımlarını yapmak ve burada misafir etmemiz için bize göndermişti. Biz de tüm hayvanlarımıza baktığımız gibi Cumhurbaşkanımızın emanetlerine de ilgi ve alaka ile baktık. Normalde aslanlar bir ya da iki tane doğum yapıyorlar. Ama burada biz gayet iyi baktığımız için üçüz veya dördüz doğurdular. Bunların isimlerine de bir anket yapacağız orada ne çıkarsa onu koyacağız’’ diye konuştu.