Erdoğan'a hediye edilen aslanların yavruları oldu: İsimlere sosyal medyadan karar verilecek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, hediye edilen ve bakılmak üzere Gaziantep'e gönderilen 'Sudan' ve 'Nil' isimli aslanların 3 yavrusu dünyaya geldi. Yavrulara isimler ise sosyal medya üzerinden yapılacak anketle verilecek.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, 2018 yılında eski Sudan Devlet Başkanı Ömer El- Beşir tarafından hediye edilen ve bakılmak üzere Gaziantep'e gönderilen Sudan' ve 'Nil' isimli aslanların 3 yavrusu dünyaya geldi.