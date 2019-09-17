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Erdoğan'dan Putin ve Ruhani'ye incir ikramı

Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üçlü Suriye zirvesi kapsamında dün görüştüğü Rusya ve İran liderlerine Aydın yöresine inciri ikramında bulundu.

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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye incir ikram etti.
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    Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'nde dün gerçekleştirilen Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nin ardından Erdoğan, Putin ve Ruhani bir süre sohbet etti.
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    Erdoğan, bu sırada konuklarına Aydın yöresi inciri ikramında bulundu.
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani, dün beşincisi düzenlenen Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nde bir araya gelmişti.
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    Liderler Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen zirve sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunmuştu.
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