Erdoğan'dan Putin ve Ruhani'ye incir ikramı
Anadolu Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, üçlü Suriye zirvesi kapsamında dün görüştüğü Rusya ve İran liderlerine Aydın yöresine inciri ikramında bulundu.
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1Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye incir ikram etti.
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2Cumhurbaşkanlığı Çankaya Köşkü'nde dün gerçekleştirilen Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nin ardından Erdoğan, Putin ve Ruhani bir süre sohbet etti.
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3Erdoğan, bu sırada konuklarına Aydın yöresi inciri ikramında bulundu.
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4Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ve İran Cumhurbaşkanı Ruhani, dün beşincisi düzenlenen Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nde bir araya gelmişti.
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5Liderler Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirilen zirve sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunmuştu.