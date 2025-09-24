Erdoğan'ın sözü Times Meydanı'nda

CUMHURBAŞKANI 15'İNCİ KEZ BM GENEL KURULU'NA HİTAP ETTİ

Erdoğan, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'da dünyaya seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'nda dünyaya seslendi: "Gazze'de yaşananlar insanlığın dip noktasıdır"

Erdoğan, Gazze Şeridi'nde İsrail soykırımına vurgu yapıp insanlık krizini belgeleyen fotoğrafları Genel Kurul'a gösterdi.



Cumhurbaşkanı, Genel Kurul kürsüsünden sadece İsrail silahlarıyla değil, açlıktan ölen sivilleri hatırlattı ve buna rağmen Gazze'deki soykırımın belgelenmesinin engellenemediğini belirtti.



"Bu kürsüde açık açık ifade ediyorum. Gazze'de savaş yok. İki taraftan söz edilemez." diye konuşan Erdoğan, "Bir yanda en modern en öldürücü silahlar olan düzenli ordu. Diğer tarafta masumlar vardır. Bu terörle mücadele değildir. 7 Ekim öne sürülerek soykırımdır, tehcirdir. Bir toplu kıyım politikasıdır." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin yönetiminin Amerikan hükümeti tarafından vizeleri iptal edilerek Genel Kurul'a katılımının engellenmesinden dolayı duyduğu üzüntüyü de aktardı.