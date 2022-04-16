Eren ve Eren-Kış operasyonları tamamlandı: 339 terörist etkisiz hale getirildi (Abluka Operasyonları başlatıldı)

Açıklamada şunlar kaydedildi;

"Abluka operasyonlarıyla teröristler üzerlerindeki amansız baskı sürdürülecek, lojistik ve ikmal kanalları başta olmak üzere her türlü destekleri kesilecek, teröristler hayatlarını idame ettiremez hale getirilecek, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar, 7gün/24 saat esasıyla ve ara-bul-yok et taktiğiyle kesintisiz operasyonlar planlanacak ve icra edilecek. 1 Ekim 2022 tarihine kadar devam edecek İlkbahar-Yaz döneminde, Jandarma Komando, JÖH, PÖH ve Güvenlik Korucularının da yer alacağı 9 bin 159 operasyonun icra edilmesi planlandı."