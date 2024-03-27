Ergani Belediyesi hangi partide? Ergani Belediye başkanı kimdir? Ergani Belediye başkan adayları
Ergani Belediyesi hangi partide? Ergani Belediye Başkanı kimdir? Ergani Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Diyarbakır Ergani Belediyesini hangi parti kazandı ve Diyarbakır Ergani Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Diyarbakır Ergani yerel seçim sonuçları..
ERGANİ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Diyarbakır Ergani Belediyesini 33.234 alınan oy ve %55.85 oy oranı ile HDP adayı Ahmet Kaya kazanmıştır. Fakat sonrasında yerine Ahmet Karaaslan atanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- HDP%55.85
- AK Parti%39.63
- CHP%2.56
- Saadet Partisi%0.89
- BTP%0.45
- DSP%0.28
- Diğer%0.35