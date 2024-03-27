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Ergani Belediyesi hangi partide? Ergani Belediye başkanı kimdir? Ergani Belediye başkan adayları

Ergani Belediyesi hangi partide? Ergani Belediye Başkanı kimdir? Ergani Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Diyarbakır Ergani Belediyesini hangi parti kazandı ve Diyarbakır Ergani Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Diyarbakır Ergani yerel seçim sonuçları..

Ergani Belediyesi hangi partide? Ergani Belediye başkanı kimdir? Ergani Belediye başkan adayları - 1

ERGANİ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Diyarbakır Ergani Belediyesini 33.234 alınan oy ve %55.85 oy oranı ile HDP adayı Ahmet Kaya kazanmıştır. Fakat sonrasında yerine Ahmet Karaaslan atanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • HDP%55.85
  • AK Parti%39.63
  • CHP%2.56
  • Saadet Partisi%0.89
  • BTP%0.45
  • DSP%0.28
  • Diğer%0.35

TÜRKİYE HABERLERİ

Ergani Belediyesi hangi partide? Ergani Belediye başkanı kimdir? Ergani Belediye başkan adayları - 2

ERGANİ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Ergani Belediyesi Başkanı Ahmet Karaaslan Kimdir?

Ahmet KARAASLAN , 1983 yılında Bayburt'ta doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Erzurum'da, Lise Öğrenimini Pendik İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 2006 yılında Sakarya Üniversitesi İ.İ.B.F Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. 2015 yılında, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler ana bilim dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2008 yılında İstanbul Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğünde denetmen yardımcısı olarak memuriyete başlamıştır. İlçe Kaymakamımız evli, üç çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

Ergani Belediyesi hangi partide? Ergani Belediye başkanı kimdir? Ergani Belediye başkan adayları - 3

ERGANİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • KEMAL ATABEY
  • HAMİT UYSAL
  • FARUK YALÇIN
  • CAHİT ULAŞ
  • ABDURRAHMAN ZENGİN
  • ŞİYAR GÜLDİKEN
  • ABDULBAKİ GÜZEL
  • REŞAT BAYRAM
  • CEVDET AKDEMİR
  • HASAN HAKSEVER
  • MUSTAFA FEHMİ YAVUZ
  • MEHMET CEMAL TALAY
  • NURCAN SARICAOĞLU
  • SÜLEYMAN EFE
  • MEHMET BUDAK
Ergani Belediyesi hangi partide? Ergani Belediye başkanı kimdir? Ergani Belediye başkan adayları - 4

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