Ergani Belediyesi hangi partide? Ergani Belediye başkanı kimdir? Ergani Belediye başkan adayları

ERGANİ BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Ergani Belediyesi Başkanı Ahmet Karaaslan Kimdir?

Ahmet KARAASLAN , 1983 yılında Bayburt'ta doğdu. İlk ve Orta öğrenimini Erzurum'da, Lise Öğrenimini Pendik İmam Hatip Lisesinde tamamladı. 2006 yılında Sakarya Üniversitesi İ.İ.B.F Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. 2015 yılında, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler ana bilim dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2008 yılında İstanbul Tapu Kadastro Bölge Müdürlüğünde denetmen yardımcısı olarak memuriyete başlamıştır. İlçe Kaymakamımız evli, üç çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.