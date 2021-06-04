Ergene Nehri, Trakya'da zehir saçıyor

DHA 04.06.2021 - 13:32 | Son Güncelleme : 04.06.2021 - 13:39
Ergene Nehri'nde endüstriyel faaliyetlerin kirliliğe etki sağladığını ifade eden Tecer, "Son 30 yılda neredeyse endüstriyel faaliyetler bu dereyi kirli hale getirdi. Sorun sadece derenin kirli olması, Ergene Nehri'nin kirli olması da değil. Buralarda yoğun tarımsal faaliyetler sürdürülüyor. Tarımsal faaliyetlerin de kirliliğe katkısı, etkisi var. Ama bu kirliliğin tarım üzerinde, tarım toprakları üzerinde de olumsuz etkisi var.
Aynı zamanda Ergene Nehri bu bölgeden geçerken belki onlarca yerleşim birimi içerisinden geçiyor ve buralarda sağlıksız koşullarda akan dere, insan sağlığını da tehdit ediyor" dedi.
Bu noktadan itibaren Çorlu, Çerkezköy, Lüleburgaz, Velimeşe gibi organize sanayi bölgelerinin olduğu noktadan itibaren artık Ergene Nehri, Ege Denizi'ne dökülene kadar bu şekilde kirli vaziyette akıyor.
Bu planla Ergene Deresi'ne yapılan deşarjların, endüstriyel deşarjların ortak arıtma tesislerinde arıtılarak Marmara Denizi'ne derin deşarjla boşaltılması sürecinin kamuoyu tarafından takip edilmesi gerekiyor. Sona geldik. Bu projeden netice almamız gerekiyor.
Fakat bu tam olarak bölgedeki su sorunu, yer altı ve yer üstü suları üzerindeki baskıyı ortadan kaldıracak bir çözüm değil. Sadece atıkların temizlenmesi, dereye deşarjların önüne geçilmesini içeren bir proje olarak görmek lazım" şeklinde konuştu.