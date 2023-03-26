Erik tanesi 10 liradan tezgahta

Konyaaltı ilçesinde manav işleten Emin Meral, "Sezonun ilk eriklerinin kilosu bin liradan satışa çıktı. Tezgahımızda 80 gramlık paketlerde 80 liraya satıyoruz. Paketlerde genellikle 8 tane erik bulunuyor. Çoğunlukla hamileler, çocukları erik isteyen aileler ve yabancılar satın alıyor. Fiyatını pahalı bulanlar da başka zaman satın alacağını söyleyerek gidiyor." dedi.