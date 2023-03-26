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Erik tanesi 10 liradan tezgahta

Antalya'da manav tezgahlarına çıkan eriğin tanesi 10 liradan, kilosu ise bin liradan satışa sunuldu.

Erik tanesi 10 liradan tezgahta - 1

Yaz meyvesi erik sezonun ilk hasadının ardından manav tezgahlarında yer almaya başladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Erik tanesi 10 liradan tezgahta - 2

Antalya'daki manavlarda eriğin kilosu, bin liradan satışa sunuldu.

Erik tanesi 10 liradan tezgahta - 3

İçerisinde 8 adet bulunan 80 gramlık paketlerde 80 liraya satılan erik, çoğunlukla hamileler, çocuklar ve kentteki yabancılardan ilgi görüyor.

Erik tanesi 10 liradan tezgahta - 4

Konyaaltı ilçesinde manav işleten Emin Meral, "Sezonun ilk eriklerinin kilosu bin liradan satışa çıktı. Tezgahımızda 80 gramlık paketlerde 80 liraya satıyoruz. Paketlerde genellikle 8 tane erik bulunuyor. Çoğunlukla hamileler, çocukları erik isteyen aileler ve yabancılar satın alıyor. Fiyatını pahalı bulanlar da başka zaman satın alacağını söyleyerek gidiyor." dedi.

Erik tanesi 10 liradan tezgahta - 5

Manav tezgahlarında yaz meyvelerinden karpuz ise kilosu 40 lira, kavun kilosu 35 liradan satılıyor.

Erik tanesi 10 liradan tezgahta - 6
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