Erişim engeli bulunan Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? Türkiye’de Discord açılıyor mu?

Dünyanın en popüler, iletişim uygulamalarından birisi olan Discord, Türkiye’de Ekim ayından itibaren erişime kapalı durumda. Özellikle gençlerin telefon ve bilgisayarları üzerinden sıkça kullandığı Discord’u ayrıca profesyonel ekipler haberleşme amacıyla kullanıyordu. Sosyal medyada bazı kullanıcılar kısmen Discord’a erişim sağladığını ifade ederken konuyla ilgili resmi açıklama olup olmadığı yakından takip ediliyor. Bakan Uraloğlu, son yaptığı açıklamada içerik çıkarma ilgili talepleri olduklarını dile getirmişti. Peki Discord açıldı mı, ne zaman açılacak? İşte, konuyla ilgili son gelişmeler…

Erişim engeli bulunan Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? Türkiye’de Discord açılıyor mu? - 1

Ekim ayında çocuklara yönelik şantaj, pedofili, cinsel istismar gibi olaylarla gündeme gelen Discord’a mahkeme kararıyla erişim yasağı gelmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, birçok açıklamasında konuyla ilgili olarak içerik çıkarma ile ilgili taleplerin karşılanması durumunda engel konulması gerekmeyeceğinin altını çizdi. Sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların ardından uygulamaya erişimin olup olmadığı ise kullanıcılar tarafından mercek altına alındı. Bakan Uraloğlu, yaşanan hukuki sürece dikkat çekerek sosyal medya platformlarının dışında bir engel koymayı istemediklerini vurguladı. Peki Discord açıldı mı, ne zaman açılacak? İşte, erişim yasağına ilişkin detaylar…

TÜRKİYE HABERLERİ

Erişim engeli bulunan Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? Türkiye’de Discord açılıyor mu? - 2

DİSCORD AÇILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan karar doğrultusunda iletişim ve sosyal medya platformu Discord’a erişim engeli getirilmişti.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar, Discord’a erişim sağlayabildiklerini iddia ederken Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Discord’a erişim yasağı 14 Şubat tarihi itibariyle devam ediyor.

Erişim engeli bulunan Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? Türkiye’de Discord açılıyor mu? - 3

AKAN URALOĞLU  HUKUKİ SÜRECE DİKKAT ÇEKTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, konuyla ilgili yaptığı son değerlendirmede erişim yasağı bulunan Roblox ve Discord’un içerik çıkarma taleplerini karşılaşmış olması durumunda bir mahkeme kararı doğrultusunda kapanmaları gerekmeyeceğini ifade ederek “ Dolayısıyla bu anlamda bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. Sosyal medya platformlarının dışında zaten bir engel koyalım istemiyoruz. Ama hukuki süreç ile kapanmış olduğu için söyleyeceğimiz bir şey yok.” dedi. Bakan Uraloğlu açıklamasının devamında ise erişim engeli bulunan platformların tekrar hukuki süreçle açılacağının altını çizdi. 

Erişim engeli bulunan Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? Türkiye’de Discord açılıyor mu? - 4

DİSCORD’A NEDEN ERİŞİM ENGELİ GELDİ? 

Amerika merkezli popüler iletişim platformu Discord, istismar, şantaj ve müstehcenlik içeren uygunsuz içeriklerin tespit edildiği gerekçesiyle Ekim 2024 tarihinde Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'nce alınan karar kapsamında kapatıldı. 

Erişim engeli bulunan Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? Türkiye’de Discord açılıyor mu? - 5
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