Erişim engeli bulunan Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? Türkiye’de Discord açılıyor mu?
Dünyanın en popüler, iletişim uygulamalarından birisi olan Discord, Türkiye’de Ekim ayından itibaren erişime kapalı durumda. Özellikle gençlerin telefon ve bilgisayarları üzerinden sıkça kullandığı Discord’u ayrıca profesyonel ekipler haberleşme amacıyla kullanıyordu. Sosyal medyada bazı kullanıcılar kısmen Discord’a erişim sağladığını ifade ederken konuyla ilgili resmi açıklama olup olmadığı yakından takip ediliyor. Bakan Uraloğlu, son yaptığı açıklamada içerik çıkarma ilgili talepleri olduklarını dile getirmişti. Peki Discord açıldı mı, ne zaman açılacak? İşte, konuyla ilgili son gelişmeler…
Ekim ayında çocuklara yönelik şantaj, pedofili, cinsel istismar gibi olaylarla gündeme gelen Discord’a mahkeme kararıyla erişim yasağı gelmişti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, birçok açıklamasında konuyla ilgili olarak içerik çıkarma ile ilgili taleplerin karşılanması durumunda engel konulması gerekmeyeceğinin altını çizdi. Sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların ardından uygulamaya erişimin olup olmadığı ise kullanıcılar tarafından mercek altına alındı. Bakan Uraloğlu, yaşanan hukuki sürece dikkat çekerek sosyal medya platformlarının dışında bir engel koymayı istemediklerini vurguladı. Peki Discord açıldı mı, ne zaman açılacak? İşte, erişim yasağına ilişkin detaylar…