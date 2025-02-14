Erişim engeli bulunan Discord açılacak mı, ne zaman açılacak? Türkiye’de Discord açılıyor mu?

AKAN URALOĞLU HUKUKİ SÜRECE DİKKAT ÇEKTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, konuyla ilgili yaptığı son değerlendirmede erişim yasağı bulunan Roblox ve Discord’un içerik çıkarma taleplerini karşılaşmış olması durumunda bir mahkeme kararı doğrultusunda kapanmaları gerekmeyeceğini ifade ederek “ Dolayısıyla bu anlamda bir düzenleme üzerinde çalışıyoruz. Sosyal medya platformlarının dışında zaten bir engel koyalım istemiyoruz. Ama hukuki süreç ile kapanmış olduğu için söyleyeceğimiz bir şey yok.” dedi. Bakan Uraloğlu açıklamasının devamında ise erişim engeli bulunan platformların tekrar hukuki süreçle açılacağının altını çizdi.