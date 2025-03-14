imsakiye

Erkan Kork kimdir? Flash TV Payfix ve PozitifBank sahibi Erkan Kork kariyeri ve hayatı

Erkan Kork hakkında yasa dışı bahis örgütü lideri olduğu iddiasıyla gözaltı kararı verildi. Kork, Flash TV ve PozitifBank sahibidir. Öğrenimine Cidde'de başlayan iş insanı, Dubai ve ardından Paris'te öğrenimini tamamladı. 2025 yılı başında Flash TV'yi satın alan Erkan Kork kimdir?

Erkan Kork kimdir? Flash TV Payfix ve PozitifBank sahibi Erkan Kork kariyeri ve hayatı - 1

Flash TV ve Pozitif Bank sahibi Erkan Kork, Türkiye ve Ortadoğu'da çalışmalarını sürdürüyor. WORDFİX Teknolojinin kurucusu ve sahibidir, aynı zamanda WORDFİX Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Yönetim Kurulu üyesidir. İşte, Erkan Kork hayatına dair detaylar...

TÜRKİYE HABERLERİ

Erkan Kork kimdir? Flash TV Payfix ve PozitifBank sahibi Erkan Kork kariyeri ve hayatı - 2

ERKAN KORK KİMDİR?

Dr. Erkan Kork, 1974 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi ancak ilk ve orta öğrenimini Cidde'de, lise eğitimini Dubai’de tamamladı. Paris Üniversitesi İşletme bölümü mezunudur. 2022 yılında işletme yönetimi konusunda yüksek lisans yapan Kork, 2024'de Conley Üniversitesi işletme yönetimi ekonomisi alanında doktorasını tamamladı.

Dubai'e bir süre aile şirketini yönetti. Erkan Kork, finans ve teknoloji alanında Türkiye ve Ortadoğu da 2019 yılında PayFix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanlığını üstlendi.

Erkan Kork kimdir? Flash TV Payfix ve PozitifBank sahibi Erkan Kork kariyeri ve hayatı - 3

11 Eylül 2023 tarihinden bu yana Bank Pozitif Yönetim Kurulu Başkanlığı'na geçen Kork, diğer yandan da Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Yönetim Kurulu üyesidir. Katar, Ortadoğu ve Arap ülkelerine hizmet veren ve Dubai'de bulunan WORDFİX TEKNOLOJİ LCC’nin kurucusu ve sahibidir. 2025 Ocak itibariyle Flash TV'nin de yeni sahibidir.

Erkan Kork Arapça, İngilizce ve Fransızca biliyor.

DAHA FAZLA GÖSTER