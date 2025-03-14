Erkan Kork kimdir? Flash TV Payfix ve PozitifBank sahibi Erkan Kork kariyeri ve hayatı
Erkan Kork hakkında yasa dışı bahis örgütü lideri olduğu iddiasıyla gözaltı kararı verildi. Kork, Flash TV ve PozitifBank sahibidir. Öğrenimine Cidde'de başlayan iş insanı, Dubai ve ardından Paris'te öğrenimini tamamladı. 2025 yılı başında Flash TV'yi satın alan Erkan Kork kimdir?
Flash TV ve Pozitif Bank sahibi Erkan Kork, Türkiye ve Ortadoğu'da çalışmalarını sürdürüyor. WORDFİX Teknolojinin kurucusu ve sahibidir, aynı zamanda WORDFİX Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Yönetim Kurulu üyesidir. İşte, Erkan Kork hayatına dair detaylar...