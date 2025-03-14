Erkan Kork kimdir? Flash TV Payfix ve PozitifBank sahibi Erkan Kork kariyeri ve hayatı

11 Eylül 2023 tarihinden bu yana Bank Pozitif Yönetim Kurulu Başkanlığı'na geçen Kork, diğer yandan da Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Yönetim Kurulu üyesidir. Katar, Ortadoğu ve Arap ülkelerine hizmet veren ve Dubai'de bulunan WORDFİX TEKNOLOJİ LCC’nin kurucusu ve sahibidir. 2025 Ocak itibariyle Flash TV'nin de yeni sahibidir.



Erkan Kork Arapça, İngilizce ve Fransızca biliyor.