Erkek arkadaşını kalbinden bıçaklamıştı! Cinayet sonrası mesajlar ortaya çıktı: Bıçakladım dedin, Hakan nerede?

Niğde'de geçen hafta öğrenci evinde yaşanan cinayetle ilgili yeni mesajlar ortaya çıktı. Pelin Üçtepe, aynı üniversitede okuyan sevgilisi Hakan Günkan'la tartışmış ve sonra kalbinden bıçaklayarak öldürmüştü. Pelin Üçtepe'nin cinayet sonrası arkadaşıyla yaptığı mesajlaşmanın fotoğrafları, Günkan ailesine ulaştırıldı. Mesajlarda, arkadaşının Pelin'e "Bıçakladım dedin, Hakan nerede?" yazdığı görülüyor.

Erkek arkadaşını kalbinden bıçaklamıştı! Cinayet sonrası mesajlar ortaya çıktı: Bıçakladım dedin, Hakan nerede? - 1

Olay, 2 Şubat'ta Niğde Kale Mahallesi'nde bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre Pelin Üçtepe, sevgilisiyle birlikte 4 kişinin kaldığı öğrenci evine gitti. Çift arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.

Pelin Üçtepe cebinden çıkardığı bıçağı, Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencisi olan sevgilisinin kalbine sapladı. Yan odadaki arkadaşlarının ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Hakan Günkan'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Günkan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Erkek arkadaşını kalbinden bıçaklamıştı! Cinayet sonrası mesajlar ortaya çıktı: Bıçakladım dedin, Hakan nerede? - 2

Pelin Üçtepe ise polis tarafından gözaltına alındı. Genç kız çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Günkan'ın cansız bedeni otopsinin ardından memleketi Adana’da toprağa verildi.

Erkek arkadaşını kalbinden bıçaklamıştı! Cinayet sonrası mesajlar ortaya çıktı: Bıçakladım dedin, Hakan nerede? - 3

Olaydan iki saat önce kardeşiyle mesajlaştıklarını ifade eden Doğan Günkan ise "Kızla aran nasıl, diye sordum. 'Ağabey aramız bozuk' dedi. Saat 20.30 civarıydı. İki saat sonra mesaj attım, cevap gelmedi. Sabaha karşı saat 4’te bana telefon geldi ve polis kardeşimin kız arkadaşı ile tartıştığını, ağır yaralı olduğunu söyledi. Hemen Niğde'ye yola çıktık. Hastaneye gittiğimizde kardeşimin vefat ettiğini öğrendik." dedi.

Evde bulunan herkesten şikaetçi olduklarını söyleyen Doğan Günkan, "Emniyete gittiğimizde ise kız arkadaşının bunu yaptığını söylediler. Sonradan öğrendiğimiz kadarıyla Hakan, kız arkadaşıyla eve gidiyor. Evde arkadaşları da var. Odada kız, Hakan'ı bıçakladıktan sonra başında bekliyor. Sonra bir kız arkadaşını arayıp Hakan'ı bıçakladığını söylüyor. Kızla mesajları da var." dedi.

Erkek arkadaşını kalbinden bıçaklamıştı! Cinayet sonrası mesajlar ortaya çıktı: Bıçakladım dedin, Hakan nerede? - 4

MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Pelin Üçtepe'nin cinayetin hemen ardından saat 00.00 sıralarında bir kız arkadaşını telefonla arayıp sevgilisini bıçakladığını söylediği, ardından da böyle bir şey olmadığını belirttiği mesajları ortaya çıktı.

Aileye ulaştırılan mesajlarda cinayet şüphelisi ile kız arkadaşının görüşmesi ise şöyle:

Pelin Üçtepe: Kanka bir şey yok Hakan ile tartıştık, çözdük, konuşuyoruz.

Arkadaşı: Bıçakladım dedin.

Pelin Üçtepe: Yok öyle bir şey, iyiyiz.

Arkadaşı: Ara telefonumu ya da aç. Sesini duyacağım. Emin misin? Hakan nerede?

Pelin Üçtepe: Eminim kanka. Hakan yanımda odaya gitti. Batular çağırdı.

Arkadaşı: Niye aradın ağlıyorsun? Benim içim rahat etmez şimdi. Bıçakladım dedin, hastane dedin. Pelin bak kafayı yerim burada. İyi misin?

Pelin Üçtepe: Bir şey yok iyiyim kanka.

Arkadaşı: Emin olamıyorum.

Pelin Üçtepe: Emin ol kanka.

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