Erkek arkadaşını kalbinden bıçaklamıştı! Cinayet sonrası mesajlar ortaya çıktı: Bıçakladım dedin, Hakan nerede?

MESAJLARI ORTAYA ÇIKTI

Pelin Üçtepe'nin cinayetin hemen ardından saat 00.00 sıralarında bir kız arkadaşını telefonla arayıp sevgilisini bıçakladığını söylediği, ardından da böyle bir şey olmadığını belirttiği mesajları ortaya çıktı.



Aileye ulaştırılan mesajlarda cinayet şüphelisi ile kız arkadaşının görüşmesi ise şöyle:



Pelin Üçtepe: Kanka bir şey yok Hakan ile tartıştık, çözdük, konuşuyoruz.



Arkadaşı: Bıçakladım dedin.



Pelin Üçtepe: Yok öyle bir şey, iyiyiz.



Arkadaşı: Ara telefonumu ya da aç. Sesini duyacağım. Emin misin? Hakan nerede?



Pelin Üçtepe: Eminim kanka. Hakan yanımda odaya gitti. Batular çağırdı.



Arkadaşı: Niye aradın ağlıyorsun? Benim içim rahat etmez şimdi. Bıçakladım dedin, hastane dedin. Pelin bak kafayı yerim burada. İyi misin?



Pelin Üçtepe: Bir şey yok iyiyim kanka.



Arkadaşı: Emin olamıyorum.



Pelin Üçtepe: Emin ol kanka.