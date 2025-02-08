Erkek arkadaşını kalbinden bıçaklamıştı! Cinayet sonrası mesajlar ortaya çıktı: Bıçakladım dedin, Hakan nerede?
Niğde'de geçen hafta öğrenci evinde yaşanan cinayetle ilgili yeni mesajlar ortaya çıktı. Pelin Üçtepe, aynı üniversitede okuyan sevgilisi Hakan Günkan'la tartışmış ve sonra kalbinden bıçaklayarak öldürmüştü. Pelin Üçtepe'nin cinayet sonrası arkadaşıyla yaptığı mesajlaşmanın fotoğrafları, Günkan ailesine ulaştırıldı. Mesajlarda, arkadaşının Pelin'e "Bıçakladım dedin, Hakan nerede?" yazdığı görülüyor.
Olay, 2 Şubat'ta Niğde Kale Mahallesi'nde bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre Pelin Üçtepe, sevgilisiyle birlikte 4 kişinin kaldığı öğrenci evine gitti. Çift arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.
Pelin Üçtepe cebinden çıkardığı bıçağı, Ömer Halisdemir Üniversitesi öğrencisi olan sevgilisinin kalbine sapladı. Yan odadaki arkadaşlarının ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Hakan Günkan'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Günkan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.