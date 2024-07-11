Erkek arkadaşının evinde ölü bulunmuştu! Aynur Çiçek'in katiline ağırlaştırılmış müebbet!
Antalya'da 2022 yılında öldürülen Aynur Çiçek cinayetinde karar verildi. Aynur'u boğarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan erkek arkadaşı Şenol Çankaya'ya, hiçbir indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi.
Manavgat'ta 30 Ekim 2022 tarihinde çocukları ve erkek arkadaşı Şenol Çankaya ile piknik yaptıktan sonra Çankaya'nın evine giden Aynur Çiçek'ten haber alınamadı. Yakınları, 2'si kız, 3 çocuğu olan Çiçek için kayıp başvurusunda bulundu.