Erkek işi diyenlere inat bakır işleme ustası oldular

Kadın bakır ustaları olarak bakır işlemeciliğinin "erkek işi" olduğu algısını kırmayı başardıklarına işaret eden Sibel Bakırcı, "10 yıldır bakırcı ustasıyım. Bakırcılık mesleğine ilk olarak kursiyer olarak başladım. Daha önceleri ev hanımıydım. Hiçbir iş yapmıyordum. Bakır işlemeciliği kursunu duydum ve kursa başvurdum. Kursu tamamladıktan sonra kalfalık, ustalık ve usta öğreticilik belgelerini aldım. 2 yıl Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü'nü okudum. Şu anda bakır ustası olarak çalışıyorum. İşimi çok severek yapıyorum. Bakırcılık mesleğini erkek mesleği olarak görüyorlar. Fakat biz kadınlar olarak bu algıyı değiştirdiğimizi ve bize ‘yapamazsınız' diyenlere bu işi başardığımızı gösterdik. Ben bu işin üstesinden geleceğime inandım ve bakır işlemeyi sevdiğim için de bu işi başardım. Kadınlar boş durmasınlar, çalışsınlar ve üretsinler" dedi.





