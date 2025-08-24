Erkek işi diyenlere inat bakır işleme ustası oldular
Gaziantep'te asırlardır genellikle erkekler tarafından yapılan bakır işlemeciliğinde usta olan Sibel Bakırcı ve Seda Çetin, "Bakırcılık erkek işidir, kadınlar bu işi yapamaz" diyenlere inat 10 yıldır bakıra şekil veriyorlar.
Bakır işlemeciliğinin patentini elinde bulunduran Gaziantep'te 10 yıl önce Bakırcılar ve Sedefçiler Odası tarafından açılan bakır işlemeciliği kursuna katılan ve aldıkları eğitim sonucunda kısa sürede bakıra şekil vermeyi öğrenerek usta olan 54 yaşındaki Sibel Bakırcı ve 33 yaşındaki Seda Çetin, "Kadınlar bakıra şekil veremez, kadından bakır ustası olmaz" diyenlere inat bakır ustası olarak çalışmaya başladılar ve bu alanda 10 yılını doldurdular.