Erkek işi sanılan meslekte 6. yılını doldurdu: Kadın usta görünce şaşırıyorlar

''FAZLA PARA KAZANMA DERDİM YOK''

Ayakkabı tamirciliği işine küçüklüğünden beri merakı olduğunu vurgulayan Hülya Kurak, "Trabzon'da yaşadığımız evin alt katındaki dükkanda ayakkabı tamircisi vardı. Okuldan çıktığımda onun yanına giderdim. Ömer amca bana ayakkabı tamir etmeyi öğretirdi. Hatta lise dönemimde bana dükkanı bırakıp giderdi. Dikiş dikmeyi annemden öğrendim. Küçük yaşta perdeleri kesip onlarla dikiş makinesinde bir şeyler dikerdim. Ben daha çok masa başı işi değil de kendim bir şeyler üretmek istiyordum, amacım buydu. 6 yıl bir profesörün sekreterliğini ve muhasebesini yaptım. Oradan ayrıldım ne yapabilirim diye düşündüğümde bir lostrada işe girdim. 5 yıl orada çalıştım. Orada da manevi sebeplerden dolayı anlaşamadık. Ben de, 'Kendi dükkanım olsun' dedim. Fazla para kazanma derdim yok. Başımda müdür derdim olmasın, istediğim saate işe gidip gelebileyim diye kendi dükkanımı açtım" diye konuştu.