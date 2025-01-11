Erkek işi sanılan meslekte 6. yılını doldurdu: Kadın usta görünce şaşırıyorlar
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ayakkabı ve çanta tamiri mesleğini icra eden ilk kadın Hülya Kurak (52), 6 yıldır müşterilerine hizmet veriyor. 12 yıl diş teknisyenliği yapan Hülya Kurak, mesleğin zaman mefhumu olmadığı için mesleğini bırakmak durumunda kaldığını belirterek küçüklükten beri içerisinde bulunduğu ve ilgisinin olduğu ayakkabı tamiri işine atıldı.
''FAZLA PARA KAZANMA DERDİM YOK''
Ayakkabı tamirciliği işine küçüklüğünden beri merakı olduğunu vurgulayan Hülya Kurak, "Trabzon'da yaşadığımız evin alt katındaki dükkanda ayakkabı tamircisi vardı. Okuldan çıktığımda onun yanına giderdim. Ömer amca bana ayakkabı tamir etmeyi öğretirdi. Hatta lise dönemimde bana dükkanı bırakıp giderdi. Dikiş dikmeyi annemden öğrendim. Küçük yaşta perdeleri kesip onlarla dikiş makinesinde bir şeyler dikerdim. Ben daha çok masa başı işi değil de kendim bir şeyler üretmek istiyordum, amacım buydu. 6 yıl bir profesörün sekreterliğini ve muhasebesini yaptım. Oradan ayrıldım ne yapabilirim diye düşündüğümde bir lostrada işe girdim. 5 yıl orada çalıştım. Orada da manevi sebeplerden dolayı anlaşamadık. Ben de, 'Kendi dükkanım olsun' dedim. Fazla para kazanma derdim yok. Başımda müdür derdim olmasın, istediğim saate işe gidip gelebileyim diye kendi dükkanımı açtım" diye konuştu.