Erken gelen hamsi, erken terk edecek endişesi: Balıkçılar umduğunu bulamadı
Denizlerde av sezonunun 1 Eylül'de başlamasının denize açılan balıkçılar, palamutta umduğunu bulamazken, erken gelen hamsinin ise göçünü erken tamamlayıp iki ay sonra avının bitebileceği endişesi taşıyor.
Balıkçılar, hamsinin iki ay gibi kısa bir sürede göçünü tamamlayarak Karadeniz'in diğer yakalarına geçebileceğini bu durumun Türk karasularında hamsi av sezonunun beklenenden erken sona ermesi anlamını taşıdığını düşünüyor.