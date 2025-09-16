Erken gelen hamsi, erken terk edecek endişesi: Balıkçılar umduğunu bulamadı

Palamut bu sene hiç olmadı, yani tadımlık denecek kadar az. Genelde bir sene olur, bir sene olmaz; inşallah seneye olur. Sezon sonuna kadar hamsi devam etmez, bu pek mümkün görünmüyor. Hamsi muhtemelen iki ay sonra sularımızı terk edecek ve Karadeniz'in diğer yakalarına, yani Gürcistan ve Abhazya taraflarına geçecek. Oraların suyu daha soğuk. O zaman bizde genelde istavrit ve kıraça avlanır; ancak onların da verimi düşük. Büyük ihtimalle sezon kısa sürede kapanır" dedi.





