Erzin Belediyesi hangi partide? Erzin Belediye başkanı kimdir? Erzin Belediye başkan adayları

ERZİN BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Erzin Belediyesi Başkanı Ökkeş Elmasoğlu Kimdir?

1979 yılında Erzin’de doğan Ökkeş ELMASOĞLU ilk, orta ve lise eğitimini Erzin’de tamamladıktan sonra 2002 yılında Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

Avukatlık staj sonrasında vatani görevini tamamlayan Elmasoğlu deneyim kazanmak için bir süre İstanbul’da avukatlık yatıktan sonra, 2005 yılında doğduğu ve çok sevdiği memleketi Erzin’e dönerek mesleğine burada devam ettirme kararı aldı. 2005 yılından bu yana Erzin’de ikamet etmekte ve serbest avukatlık yapmaktadır. Bir süre Erzin Belediyesinin de avukatlığını üstlenmiştir. Ökkeş Elmasoğlu evli olup, iki kız çocuğu babasıdır. Geçmiş dönemlerde Erzin Kent Konseyi Başkanlığı da yapan Elmasoğlu, halen Erzin ADD Yönetim Kurulu Üyesi olup, 3 dönem Hatay Barosu Denetim Kurulu Üyeliği’nde görev almıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.



31 Mart 2019 Yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Belediye Başkan adayı olarak seçimlere katıldı ve halkın büyük desteğiyle Belediye Başkanı seçildi.