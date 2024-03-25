Erzin Belediyesi hangi partide? Erzin Belediye başkanı kimdir? Erzin Belediye başkan adayları
Erzin Belediyesi hangi partide? Erzin Belediye Başkanı kimdir? Erzin Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Hatay Erzin Belediyesini hangi parti kazandı ve Hatay Erzin Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Hatay Erzin yerel seçim sonuçları..
ERZİN BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Hatay Erzin Belediyesini 14.547 alınan oy ve %60.40 oy oranı ile CHP adayı Ökkeş Elmasoğlu kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- CHP%60.40
- AK Parti%38.48
- Saadet Partisi%0.81
- BTP%0.32