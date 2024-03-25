imsakiye

Erzin Belediyesi hangi partide? Erzin Belediye başkanı kimdir? Erzin Belediye başkan adayları

Erzin Belediyesi hangi partide? Erzin Belediye Başkanı kimdir? Erzin Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Hatay Erzin Belediyesini hangi parti kazandı ve Hatay Erzin Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Hatay Erzin yerel seçim sonuçları..

Erzin Belediyesi hangi partide? Erzin Belediye başkanı kimdir? Erzin Belediye başkan adayları - 1

ERZİN BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Hatay Erzin Belediyesini 14.547 alınan oy ve %60.40 oy oranı ile CHP adayı Ökkeş Elmasoğlu kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • CHP%60.40
  • AK Parti%38.48
  • Saadet Partisi%0.81
  • BTP%0.32

TÜRKİYE HABERLERİ

Erzin Belediyesi hangi partide? Erzin Belediye başkanı kimdir? Erzin Belediye başkan adayları - 2

ERZİN BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Erzin Belediyesi Başkanı Ökkeş Elmasoğlu Kimdir?

1979 yılında Erzin’de doğan Ökkeş ELMASOĞLU ilk, orta ve lise eğitimini Erzin’de tamamladıktan sonra 2002 yılında Marmara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu.

Avukatlık staj sonrasında vatani görevini tamamlayan Elmasoğlu deneyim kazanmak için bir süre İstanbul’da avukatlık yatıktan sonra, 2005 yılında doğduğu ve çok sevdiği memleketi Erzin’e dönerek mesleğine burada devam ettirme kararı aldı. 2005 yılından bu yana Erzin’de ikamet etmekte ve serbest avukatlık yapmaktadır. Bir süre Erzin Belediyesinin de avukatlığını üstlenmiştir. Ökkeş Elmasoğlu evli olup, iki kız çocuğu babasıdır. Geçmiş dönemlerde Erzin Kent Konseyi Başkanlığı da yapan Elmasoğlu, halen Erzin ADD Yönetim Kurulu Üyesi olup, 3 dönem Hatay Barosu Denetim Kurulu Üyeliği’nde görev almıştır. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

31 Mart 2019 Yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Belediye Başkan adayı olarak seçimlere katıldı ve halkın büyük desteğiyle Belediye Başkanı seçildi.

Erzin Belediyesi hangi partide? Erzin Belediye başkanı kimdir? Erzin Belediye başkan adayları - 3

ERZİN BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • ERHAN AKI
  • ÖKKEŞ ELMASOĞLU
  • ALİ ÖZSOY
  • MEHMET ÖKKEŞ KOÇAK
  • MİTHAT BOZDAĞ
  • BEŞİR KATMIŞ
  • MEHMET KAVALLI
  • AHMET SAVCUN
  • HÜSEYİN ÖZTÜRK
  • FADİMA IŞIK
  • MEHMET MANSUR KILAÇ
Erzin Belediyesi hangi partide? Erzin Belediye başkanı kimdir? Erzin Belediye başkan adayları - 4

HATAY İLÇE İLÇE SONUÇLARI SECİM.NTV.COM.TR'DEN TAKİP ET!

Seçim Sonuçları

Hatay Seçim Sonuçları

Altınözü Seçim Sonuçları
Antakya Seçim Sonuçları
Belen Seçim Sonuçları
Arsuz Seçim Sonuçları
Defne Seçim Sonuçları
Dörtyol Seçim Sonuçları
Erzin Seçim Sonuçları
Hassa Seçim Sonuçları
İskenderun Seçim Sonuçları
Kırıkhan Seçim Sonuçları
Kumlu Seçim Sonuçları
Payas Seçim Sonuçları
Reyhanlı Seçim Sonuçları
Samandağ Seçim Sonuçları
Yayladağı Seçim Sonuçları

DAHA FAZLA GÖSTER