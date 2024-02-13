Erzincan İliç’te altın madeninde toprak kayması | 9 işçiden haber alınamıyor, 400 kişiyle arama yapılıyor

Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında geniş bir bölgede toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çevre il ve ilçelerden çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, madende bir sayım yapıldığını 9 işçiden haber alınamadığını söyledi. Maden sahasında 400 personelin katılımıyla arama kurtarma çalışması yapılırken, olaya ilişkin adli soruşturma da başlatıldı.

Erzincan İliç’te altın madeninde toprak kayması | 9 işçiden haber alınamıyor, 400 kişiyle arama yapılıyor - 1

Erzincan’ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi.

Toprak kaymasının ardından Erzincan, Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresun, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli'den ekipler bölgeye sevk edildi.

Erzincan İliç'te altın madeninde heyelan neden oldu? Yığın liç nedir?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayın ardından maden sahasında bir sayım yapıldığını ve 9 işçiden haber alınamadığını söyledi.

Toprak kaymasının yaşandığı alanda 400 personelle arama kurtarma çalışması yapılıyor.

Olayla ilgili olarak İliç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kazayı araştırmak üzere 3 başmüfettiş ile 1 müfettişin görevlendirildi.

VİDEO - TOPRAK KAYMASININ MEYDANA GELDİĞİ BÖLGEDEN İLK GÖRÜNTÜLER

TÜRKİYE HABERLERİ

Erzincan İliç’te altın madeninde toprak kayması | 9 işçiden haber alınamıyor, 400 kişiyle arama yapılıyor - 2

HEYELAN YIĞIN LİÇ ALANINDA YAŞANDI

İliç merkeze 8 kilometre uzaklıkta bulunan altın madenindeki toprak kayması saat 14.30 sıralarında yaşandı.

Toprak kayması, geniş bir bölgeyi kapsayan yığın liç alanında meydana geldi.

Olayı görenler, ihbarda bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) toprak kayması nedeniyle olay bölgesine Erzincan, Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresun, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli il AFAD müdürlüklerinden personel sevk edildiğini açıkladı.

Erzincan İliç’te altın madeninde toprak kayması | 9 işçiden haber alınamıyor, 400 kişiyle arama yapılıyor - 3

SAYIM YAPILDI, 9 İŞÇİDEN HABER ALINAMADI

Toprak kaymasının ardından maden sahasında bir sayım yapıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu sayımın sonucunda 9 işçiden haber alınamadığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, haber alınamayan işçileri bulmak için 400 personelle çalışma başlatıldığını söyledi.

Erzincan İliç’te altın madeninde toprak kayması | 9 işçiden haber alınamıyor, 400 kişiyle arama yapılıyor - 4

VALİ AYDOĞDU: TOPRAK ALTINDA İŞÇİLER VAR

Toprak kaymasının ardından NTV canlı yayınına katılan Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu ise net bir bilgi olmadığını ancak toprak altında kalan işçiler olduğunu söyledi.

Vali Aydoğdu, “Dışarıda yığınlanan toprağın kayması sonucu, göçük altında kalan çalışanlarımızın ihbarını aldık. Çevre il ve ilçelerden ekiplerle hepberaber İliç’teyiz. Göçük altında arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu sonuçlanınca kamuoyunu bilgilendireceğiz.” dedi.

Erzincan İliç’te altın madeninde toprak kayması | 9 işçiden haber alınamıyor, 400 kişiyle arama yapılıyor - 5

İŞLETMECİ ŞİRKET AÇIKLAMA YAPTI

Toprak kaymasına ilişkin, madenin işletmecisi Anagold isimli şirket de bir açıklama yaptı.

“Yaşadığımız bu zorlu süreçte en önemli önceliğimizin, çalışanlarımız ve yüklenicilerimizin sağlık ve güvenliği olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz.” denilen açıklamada, “Anagold acil durum müdahale ekipleri ve AFAD birimlerine yapılan acil bilgilendirmeden hemen sonra, olayın meydana geldiği bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınırken, tüm müdahaleler için hızlıca aksiyona geçildi.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, “Yaşanan bu elim olayın etkilerini en aza indirmek için gerekli tüm adımları atmaya devam ederken, olayın ivedilikle açığa kavuşturulması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz.” denildi.

Erzincan İliç’te altın madeninde toprak kayması | 9 işçiden haber alınamıyor, 400 kişiyle arama yapılıyor - 6

DHA MUHABİRİ: TOPRAK KAYMASININ MEYDANA GELDİĞİ BÖLGE ATIL DURUMDA

NTV canlı yayınına katılan DHA muhabiri Turgay İpek ise bölgenin atıl durumda olduğu bilgisini paylaştı.

İpek, "Bölge atıl durumda ancak maden sahasındaki geçiş güzergahı üzerinde bulunuyor." dedi.

Erzincan İliç’te altın madeninde toprak kayması | 9 işçiden haber alınamıyor, 400 kişiyle arama yapılıyor - 7

ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Toprak kaymasına ilişkin adli soruşturma da başlatıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla, 4 Cumhuriyet Savcısının olaya ilişkin görevlendirildiğini söyledi.

Bakan Tunç, "Erzincanlı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, göçük altında kalan madenci kardeşlerimizin sağ salim kurtarılmasını diliyorum." dedi.

Erzincan İliç’te altın madeninde toprak kayması | 9 işçiden haber alınamıyor, 400 kişiyle arama yapılıyor - 8

MÜFETTİŞLER GÖREVLENDİRİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toprak kaymasına ilişkin 3 başmüfettiş ile 1 müfettişin görevlendirildiğini açıkladı.

Devletin tüm imkanlarının sahada olduğunu vurgulayan Bakan Işıkhan, “Maden işçilerimize, kıymetli ailelerine ve Erzincanlı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” dedi.

Erzincan İliç’te altın madeninde toprak kayması | 9 işçiden haber alınamıyor, 400 kişiyle arama yapılıyor - 9

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ’DAN AÇIKLAMA

Cumhurbşakanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Yılmaz, “Ekiplerimiz olayın yaşanması ile birlikte bölgede arama kurtarma çalışmalarına başlamıştır. Bölgeye takviye ekipler de ivedilikle sevk edilmiştir.” dedi.

BAKAN KOCA: SAĞLIK EKİPLERİ BÖLGEDE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise toprak kaymasının yaşandığı İliç’teki bölgeye, 6 ambulans ve 2 UMKE timi gönderildiğini açıkladı.

Toprak altında olduğu düşünülen kişilere henüz ulaşılamadığı bilgisini paylaşan Bakan Koca, “Allah bu ve benzeri tüm afetlerden korusun.” dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat da ilgili tüm kurumların bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğü bilgisini verdi. Bolat, “Erzincanlı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” ifadesini kullandı.

Erzincan İliç’te altın madeninde toprak kayması | 9 işçiden haber alınamıyor, 400 kişiyle arama yapılıyor - 10

SİYASİLERDEN ART ARDA AÇIKLAMALAR

Olaya ilişkin siyasilerden de peş peşe açıklamalar geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kalbimiz Erzincan İliç’te meydana gelen toprak kaymasından etkilenen madencilerimizde. İnşallah hepsine sağ salim kavuşuruz... Devletimiz tüm imkânlarıyla sahada. İlgili tüm birimler müdahale ediyorlar. Tüm ekiplerimiz, haber alınamayan kardeşlerimize ulaşmak için seferberlik halinde… Gayretimiz ve duamız madenci kardeşlerimize sağ salim kavuşmak için.” ifadelerini kullandı.

CHP HEYETİ BÖLGEYE GİDİYOR

CHP ise olaya ilişkin bir heyet kurdu. “Erzincan İliç’te altın madeninde yaşanan felaketi kaygıyla ve dehşetle takip ediyoruz.” diyen CHP lideri Özgür Özel, genel başkan yardımcıları Deniz Yavuzyılmaz ve Gamze Taşcıer ile milletvekilleri Mustafa Sarıgül, Müzeyyen Şevkin ve PM üyesi Baran Bozoğlu’nun bölgeye hareket ettiğini söyledi.

AKŞENER: EN KORKULAN SENARYOLARDAN BİRİNİ YAŞIYORUZ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise şu açıklamayı yaptı:

“Fırat Nehri'nin dibinde siyanürle altın aranmasının doğamıza verdiği zarara daha önce de dikkat çekmiş, burada yaşanabilecek tehlikelere karşı iktidarı ve yetkilileri uyarmıştık. Ancak ne yazık ki uyarılarımız dikkate alınmadı ve bugün doğanın bozulan dengesinde en korkulan senaryolardan birini yaşıyoruz... Umuyorum ki göçük altında kalan madencilerimize bir an önce sağ salim ulaşırız…”

Erzincan İliç’te altın madeninde toprak kayması | 9 işçiden haber alınamıyor, 400 kişiyle arama yapılıyor - 11

MADEN SAHASI İLÇE MERKEZİNE 8 KM UZAKLIKTA

Toprak kaymasının meydana geldiği altın madeni sahası Erzincan’ın İliç ilçesine 8 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Maden sahasının son görüntüsü, uydu görüntülerine böyle yansımıştı.

Erzincan İliç’te altın madeninde toprak kayması | 9 işçiden haber alınamıyor, 400 kişiyle arama yapılıyor - 12

SİYANÜR SIZINTISIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Çöpler Madeni 2022 yılında da siyanür sızıntısı haberleriyle gündeme gelmişti. Bölgenin sızıntının ardından temizlendiği belirtilmişti.

Şirketin internet sitesinde madenle ilgili şu bilgiler verildi: "Çöpler Madeni, Doğu Anadolu bölgesinde, Erzincan ilinde, İstanbul’un yaklaşık 1100 kilometre güneydoğusunda ve başkent Ankara’nın 550 kilometre doğusunda yer almaktadır. Çöpler Madeni inşaat çalışmalarına 2009 yılında başlanmış, 2010 yılının Aralık ayından itibaren de Çöpler’de altın üretimine geçilmiştir."

Erzincan İliç’te altın madeninde toprak kayması | 9 işçiden haber alınamıyor, 400 kişiyle arama yapılıyor - 13
Erzincan İliç’te altın madeninde toprak kayması | 9 işçiden haber alınamıyor, 400 kişiyle arama yapılıyor - 14
Erzincan İliç’te altın madeninde toprak kayması | 9 işçiden haber alınamıyor, 400 kişiyle arama yapılıyor - 15
Erzincan İliç’te altın madeninde toprak kayması | 9 işçiden haber alınamıyor, 400 kişiyle arama yapılıyor - 16
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