Erzincan İliç’te altın madeninde toprak kayması | 9 işçiden haber alınamıyor, 400 kişiyle arama yapılıyor
Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında geniş bir bölgede toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çevre il ve ilçelerden çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, madende bir sayım yapıldığını 9 işçiden haber alınamadığını söyledi. Maden sahasında 400 personelin katılımıyla arama kurtarma çalışması yapılırken, olaya ilişkin adli soruşturma da başlatıldı.
Erzincan’ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi.
Toprak kaymasının ardından Erzincan, Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresun, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli'den ekipler bölgeye sevk edildi.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayın ardından maden sahasında bir sayım yapıldığını ve 9 işçiden haber alınamadığını söyledi.
Toprak kaymasının yaşandığı alanda 400 personelle arama kurtarma çalışması yapılıyor.
Olayla ilgili olarak İliç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Kazayı araştırmak üzere 3 başmüfettiş ile 1 müfettişin görevlendirildi.
VİDEO - TOPRAK KAYMASININ MEYDANA GELDİĞİ BÖLGEDEN İLK GÖRÜNTÜLER