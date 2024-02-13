Erzincan İliç’te altın madeninde toprak kayması | 9 işçiden haber alınamıyor, 827 kişiyle arama yapılıyor

Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında geniş bir bölgede toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çevre il ve ilçelerden çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, haber alınamayan 9 işçi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ve 339'u arama kurtarma personeli olmak üzere 827 personelin görev yaptığını söyledi. Olaya ilişkin adli soruşturma başlatılırken, toprak kayması sonucu akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmaması için tüm önlemlerin alındığı bildirildi.

Erzincan İliç’te altın madeninde toprak kayması | 9 işçiden haber alınamıyor, 827 kişiyle arama yapılıyor - 1

Erzincan’ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi.

Toprak kaymasının ardından Erzincan, Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresun, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli'den ekipler bölgeye sevk edildi.

Erzincan İliç'te altın madeninde heyelan neden oldu? Yığın liç nedir?

Telefonla NTV yayınına bağlanan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayın ardından maden sahasında bir sayım yapıldığını ve 667 işçiden 9'undan haber alınamadığını söylemişti.

Bölgeye giden İçişleri Bakanı Yerlikaya, yaptığı son açıklamada işçileri arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve AFAD, JAK, TSK, Emniyet Genel Müdürlüğü, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 339'u arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 827 personelin görev yaptığını söyledi.

Olayla ilgili olarak İliç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Kazayı araştırmak üzere 3 başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirildi.

VİDEO - TOPRAK KAYMASININ MEYDANA GELDİĞİ BÖLGEDEN İLK GÖRÜNTÜLER

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Erzincan İliç’te altın madeninde toprak kayması | 9 işçiden haber alınamıyor, 827 kişiyle arama yapılıyor - 2

"KAYAN KÜTLENİN HACMİ 10 MİLYON METREKÜP"

Bölgede incelemelerinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Yerlikaya, cevherin konumlandırıldığı yığın liç alanından yamaç üzerinde önce kayma ve sonra çok hızlı akma şeklinde bir kütle hareketi meydana geldiğini belirtti ve "Hareket yaklaşık 200 metre yüksekliğe sahip bir yamaç boyunca oldu. Kayan kütlenin toplam hacminin şimdilik hesaplarda 10 milyon metreküp olduğu, bu kütlenin de yaklaşık 800 metre kadar hareket ettiği ve hareket hızının ortalama saniyede 10 metre olduğu öngörülüyor." dedi.

İlk belirlemelere göre 9 işçinin kayan kütlenin altında kaldığını ve işçileri arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam etiğini ifade eden Yerlikaya, şunları söyledi:

"Olayın ilk dakikalarından itibaren bölgeye Erzincan, Erzurum, Sivas, Tunceli, İl AFAD müdürleri, Sivas, Erzurum, Rize ve Diyarbakır birlik müdürleri görevlendirildi. Olayı takiben sahadaki çalışmaları koordine etmek üzere İçişleri ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcılarımız, Erzincan ve Sivas Valimiz, Erzincan Belediye Başkanımız, Cumhuriyet Başsavcımız, kaymakamlarımız, il jandarma komutanı, il emniyet müdürü, ilgili kurum ve kuruluşlardan, genel müdür ve daire başkanları, her biri buraya intikal ettiler."

Erzincan İliç’te altın madeninde toprak kayması | 9 işçiden haber alınamıyor, 827 kişiyle arama yapılıyor - 3

"827 PERSONEL GÖREV YAPIYOR"

Bölgede 827 personelin görev yaptığı bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"562 araç, 5 drone, 2 kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer aracı yani KBRN dediğimiz araçlar. 5 metale duyarlı radar cihazı ve 5 kurtarma köpeğiyle birlikte arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. Bölgede hem yeni gelişebilecek bir kaymayı izlemek hem de göçük altındaki kişileri, araçları saptayabilmek amacıyla mobil takip sistemleri ve yer radar gibi ekipmanlar kuruldu. Sahada dekontaminasyon ve mobil koordinasyon TIR'ları görevlendirildi. AFAD koordinasyonunda üniversitelerimizden gelen bilim insanları bölgenin önceki ve güncel haritalarını kullanarak stabil alanları tespit ediyor ve bu alanlara izleme cihazları yerleştirmeye başladılar. Bununla birlikte uydu radar verilerinden sahadaki hareketlerin geçmişe yönelik davranışları inceleniyor ve yapılacak çalışmalarda olası riskli bölgeler belirleniyor. Ayrıca bölgede gece boyunca arama kurtarma çalışmalarını sürdürebilmek için 40 jeneratör ve 40 aydınlatma kulesi bulunuyor."

Bakan Yerlikaya, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Erzincan İliç’te altın madeninde toprak kayması | 9 işçiden haber alınamıyor, 827 kişiyle arama yapılıyor - 4

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, VALİ AYDOĞDU'DAN BİLGİ ALDI

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ise Vali Aydoğdu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kayıp kişilerin bulunması amacıyla başlatılan arama kurtarma çalışmalarının son durumunu aktardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devam eden arama kurtarma çalışmaları için tüm imkanların seferber edilmesini istedi.

BAKAN BAYRAKTAR BAE'DEN ERZİNCAN'A GELİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Birleşik Arap Emirlikleri'ne giden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, çalışmaları yakından koordine etmek için yurt dışı programını yarıda keserek bu gece itibarıyla bölgeye geçeceğini açıkladı.

Bayraktar sosyal medya hsabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Erzincan’ın İliç ilçesinde yaşanan maden kazası sonrası 9 maden işçimize ulaşmak için bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam etmektedir.

Bakanlık olarak ilk andan itibaren oluşturduğumuz kriz merkezinde gelişmeleri anbean takip ediyoruz.

Çalışmaları yakından koordine etmek için Sayın Cumhurbaşkanımızla bulunduğum yurt dışı programını yarıda keserek bu gece itibarıyla bölgeye geçeceğim."

Erzincan İliç’te altın madeninde toprak kayması | 9 işçiden haber alınamıyor, 827 kişiyle arama yapılıyor - 5

"AKAN MALZEMENİN FIRAT NEHRİ'NE ULAŞMAMASI İÇİN ÖNLEM ALINDI"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan da toprak kayması sonucu akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmaması için tüm önlemlerin alındığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Erzincan İliç'te meydana gelen maden kazasında toprak altında kalan işçilere bir an evvel sağ salim ulaşılmasının temenni edildiği belirtilerek, devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğu ifade edildi.

Arama kurtarma çalışmalarının AFAD koordinasyonunda devam ettiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bununla birlikte toprak kaymasının hemen ardından Bakanlığımız merkez ve il müdürlüğümüz denetim ekiplerini bölgeye ivedilikle sevk ettik. Toprak kayması sırasında akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmasının engellenmesi amacıyla Sabırlı Deresi'nin Fırat Nehri'ne ulaştığı menfezin kapaklarını kapattırdık. Ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor, gelişmeleri hassasiyetle takip ediyoruz."

Erzincan İliç’te altın madeninde toprak kayması | 9 işçiden haber alınamıyor, 827 kişiyle arama yapılıyor - 6

HEYELAN YIĞIN LİÇ ALANINDA YAŞANDI

İliç merkeze 8 kilometre uzaklıkta bulunan altın madenindeki toprak kayması dün saat 14.30 sıralarında yaşandı.

Toprak kayması, geniş bir bölgeyi kapsayan yığın liç alanında meydana geldi.

Olayı görenler, ihbarda bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) toprak kayması nedeniyle olay bölgesine Erzincan, Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresun, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli il AFAD müdürlüklerinden personel sevk edildiğini açıkladı.

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Erzincan İliç’te altın madeninde toprak kayması | 9 işçiden haber alınamıyor, 827 kişiyle arama yapılıyor - 7

"ŞARTLAR BİZDEN YANA DEĞİL"

Eski TBMM Başkanı ve Başbakanlardan Binali Yıldırım, Erzincan İliç'teki maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin, "Yani yığma yapılan bölge, açık maden sahası. Açık maden sahasından yığma yapılan mahalin her iki tarafına doğru bir kayma var. Olay anından itibaren yapılan çalışmalar sonucunda büyük miktarda arkadaşların sahadan uzaklaştırıldığı ancak kaymanın olduğu istikamette hayli uzakta bulunan bir tarafta 8, diğer tarafta 1 çalışanımızın bu toprak hareketinden etkilendiği ve toprak altında kaldığı değerlendiriliyor. Sayı toplam 9 kişi, tespit bu yönde." diye konuştu.

Yıldırım, bölgenin kontrol altında olduğunu belirterek, çalışmaların yapıldığı alanın ışıklandırıldığını anlattı.

Ekiplerin çalışmalarına değinen Yıldırım, şöyle konuştu:

"Çevre ışıklandırması yapıldı. Termal cihazlarla sinyal alma, yani göçük altında olduğu tahmin edilen ve düşünülen arkadaşlara ulaşmak için gereken çalışmalar şu anda yapılıyor. Yoksa milyon metreküpe varan bir kütlenin her yerinde aramak hem zaman kaybıdır hem de sonuç almak çok kolay değildir. Bunlar yapıldıktan sonra noktasal bir şekilde madencilerimize, çalışanlarımıza erişmek için bütün ekipler, valimizin koordinasyonunda AFAD, UMKE, bakanlık görevlileri çalışmalarını sürdürecek. Tabi ki ümidimiz burada çalışan kardeşlerimizin ve hemşehrilerimizin sağ salim kurtarılmasıdır. Bunun için zamanla adeta yarışılarak olağanüstü bir gayret gösterilmekle beraber, olayın büyüklüğünü dikkate aldığımızda şartların bizden yana olmadığını söylemekte fayda var."

Erzincan İliç’te altın madeninde toprak kayması | 9 işçiden haber alınamıyor, 827 kişiyle arama yapılıyor - 8

SİYANÜR İDDİALARI

Yıldırım, siyanür iddialarına ilişkin ise "Bu konuda da özellikle ben arkadaşlara sordum. Aslında bu ayrıştırma yapılan kimyasal ayrı bir yerde depolanıyor. Orada herhangi bir şey yok, ne heyelan ne de başka bir hareket. Kayan yer açık kazının yapıldığı yerden çıkarılan ve madenin ayrıştıktan sonra yığılan toprak kayıyor. Bu toprakta olmadığı düşünülüyor ama 'ola ki zehirleyici bir madde olabilir' diye, binde bir ihtimal bile olsa arkadaşlar membranla tedbir alıyor." ifadelerini kullandı.

Toprak kaymasının meydana geldiği alanın büyüklüğünden bahseden Yıldırım, "Alan aşağı yukarı belli ama geniş bir alan. En az 300 dönümlük bir alan. Bir iki kepçeyle girilip alınacak bir şey değil. Milyon metreküp mertebesinde bir toprak hareketinden bahsediyoruz. Onun için de sabırla yoğun bir çalışma yapılması gerekiyor. Arkadaşlar da elde olan bütün imkanları sonuna kadar kullanarak bir an önce bu çalışanlarımıza ulaşmanın gayreti içindeler. Geçmiş olsun, ümit ederiz ki bir an önce canlarımıza erişiriz." dedi.

Erzincan İliç’te altın madeninde toprak kayması | 9 işçiden haber alınamıyor, 827 kişiyle arama yapılıyor - 9

VALİ AYDOĞDU'DAN AÇIKLAMA

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, maden ocağında yaşanan toprak kaymasına ilişkin bölgede gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm ekiplerin olay yerinde olduğunu söyledi.

Doğru bilgiler için vatandaşların resmi kaynaklara itibar etmesini isteyen Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Şu anda önemli olan bu toprak altında kalan vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde ulaşıp, onları sağ salim çıkarmak. Onun için biz gerekli tüm bilgileri vereceğiz. Bakın toprak diyoruz, biz gittik bütün arkadaşlarımızla hem sağ taraftaki hem de sol taraftaki toprak kaymasını gördük. Şu anda bütün arkadaşlar ölçümleri yapıyorlar. Ankara'dan ekipler yola çıktı geliyorlar. Şu anda bizim için en önemli olan toprak altında kalan vatandaşlarımızı sağ salim çıkarmak. Bu konuyla ilgili bütün ekiplerimiz burada. Biz olayın olduğu anda buradaydık. Sayın İçişleri Bakanımız her 10 dakikada bir bilgi alıyor. Cumhurbaşkanımız Mısır'dan aradı, bilgi arz ettik. Bütün arama kurtarma ekipleri burada. Canla başla çalışıyoruz, gayret ediyoruz. Bir eksik, kusur varsa devlet zaten bunun gereğini mutlaka yapar ama şu anda en önemli önceliğimiz toprak altında kalan vatandaşlarımıza bir an önce ulaşmak."

Erzincan İliç’te altın madeninde toprak kayması | 9 işçiden haber alınamıyor, 827 kişiyle arama yapılıyor - 10

"ŞU ANDA BİR SIZMA SÖZ KONUSU DEĞİL"

Vali Aydoğdu, ilerleyen zamanlarda yine açıklama yapacağını belirterek, "(Siyanür iddiaları) Şu anda bir sızma söz konusu değil. Olsa bunu size açıklarız. Fırat Nehri'ne sızma söz konusu değil. Toprak kayması oldu, yani bu toprak kayması dışında herhangi bir problem yok. Bütün ekipler geliyor, buradaki bütün kontrolleri yapacaklar." dedi.

Devletin bütün imkanlarının seferber edildiğini vurgulayan Aydoğdu, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın kente gelmek için hareket ettiğini sözlerine ekledi.

Bölgede, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül ile Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'da hazır bulundu.

Erzincan İliç’te altın madeninde toprak kayması | 9 işçiden haber alınamıyor, 827 kişiyle arama yapılıyor - 11

FACİDAN YENİ GÖRÜNTÜLER

Öte yandan facianın meydana geldiği anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde beyaz bir araç geçtiği sırada büyük bir toprak kütlesinin nehir gibi tepeden aşağıya doğru aktığı görüldü.

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Erzincan İliç’te altın madeninde toprak kayması | 9 işçiden haber alınamıyor, 827 kişiyle arama yapılıyor - 12

İŞLETMECİ ŞİRKET AÇIKLAMA YAPTI

Toprak kaymasına ilişkin, madenin işletmecisi Anagold isimli şirket de bir açıklama yaptı.

“Yaşadığımız bu zorlu süreçte en önemli önceliğimizin, çalışanlarımız ve yüklenicilerimizin sağlık ve güvenliği olduğunu bir kez daha hatırlatmak isteriz.” denilen açıklamada, “Anagold acil durum müdahale ekipleri ve AFAD birimlerine yapılan acil bilgilendirmeden hemen sonra, olayın meydana geldiği bölgede gerekli güvenlik önlemleri alınırken, tüm müdahaleler için hızlıca aksiyona geçildi.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, “Yaşanan bu elim olayın etkilerini en aza indirmek için gerekli tüm adımları atmaya devam ederken, olayın ivedilikle açığa kavuşturulması için tüm imkanlarımızı seferber edeceğiz.” denildi.

Erzincan İliç’te altın madeninde toprak kayması | 9 işçiden haber alınamıyor, 827 kişiyle arama yapılıyor - 13

DHA MUHABİRİ: TOPRAK KAYMASININ MEYDANA GELDİĞİ BÖLGE ATIL DURUMDA

NTV canlı yayınına katılan DHA muhabiri Turgay İpek ise bölgenin atıl durumda olduğu bilgisini paylaştı.

İpek, "Bölge atıl durumda ancak maden sahasındaki geçiş güzergahı üzerinde bulunuyor." dedi.

Erzincan İliç’te altın madeninde toprak kayması | 9 işçiden haber alınamıyor, 827 kişiyle arama yapılıyor - 14

ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Toprak kaymasına ilişkin adli soruşturma da başlatıldı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla, 4 Cumhuriyet Savcısının olaya ilişkin görevlendirildiğini söyledi.

Bakan Tunç, "Erzincanlı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, göçük altında kalan madenci kardeşlerimizin sağ salim kurtarılmasını diliyorum." dedi.

Erzincan İliç’te altın madeninde toprak kayması | 9 işçiden haber alınamıyor, 827 kişiyle arama yapılıyor - 15

MÜFETTİŞLER GÖREVLENDİRİLDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toprak kaymasına ilişkin 3 başmüfettiş ile 1 müfettişin görevlendirildiğini açıkladı.

Devletin tüm imkanlarının sahada olduğunu vurgulayan Bakan Işıkhan, “Maden işçilerimize, kıymetli ailelerine ve Erzincanlı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” dedi.

Erzincan İliç’te altın madeninde toprak kayması | 9 işçiden haber alınamıyor, 827 kişiyle arama yapılıyor - 16

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ’DAN AÇIKLAMA

Cumhurbşakanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu söyledi.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Yılmaz, “Ekiplerimiz olayın yaşanması ile birlikte bölgede arama kurtarma çalışmalarına başlamıştır. Bölgeye takviye ekipler de ivedilikle sevk edilmiştir.” dedi.

BAKAN KOCA: SAĞLIK EKİPLERİ BÖLGEDE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Erzincan İliç'te maden ocağında yaşanan toprak kayması sebebiyle toprak altında kalan 9 kişi için olay yerine görevlendirilen ambulans sayısı 10'a, UMKE ekibi sayısı 3'e çıkarıldı. Tam donanımlı Acil Müdahale Ünitesi kuruldu, 2 Acil Müdahale Aracı görevlendirildi." ifadelerini kullandı.

Erzincan İliç’te altın madeninde toprak kayması | 9 işçiden haber alınamıyor, 827 kişiyle arama yapılıyor - 17

SİYASİLERDEN ART ARDA AÇIKLAMALAR

Olaya ilişkin siyasilerden de peş peşe açıklamalar geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Kalbimiz Erzincan İliç’te meydana gelen toprak kaymasından etkilenen madencilerimizde. İnşallah hepsine sağ salim kavuşuruz... Devletimiz tüm imkânlarıyla sahada. İlgili tüm birimler müdahale ediyorlar. Tüm ekiplerimiz, haber alınamayan kardeşlerimize ulaşmak için seferberlik halinde… Gayretimiz ve duamız madenci kardeşlerimize sağ salim kavuşmak için.” ifadelerini kullandı.

CHP HEYETİ BÖLGEYE GİDİYOR

CHP ise olaya ilişkin bir heyet kurdu. “Erzincan İliç’te altın madeninde yaşanan felaketi kaygıyla ve dehşetle takip ediyoruz.” diyen CHP lideri Özgür Özel, genel başkan yardımcıları Deniz Yavuzyılmaz ve Gamze Taşcıer ile milletvekilleri Mustafa Sarıgül, Müzeyyen Şevkin ve PM üyesi Baran Bozoğlu’nun bölgeye hareket ettiğini söyledi.

AKŞENER: EN KORKULAN SENARYOLARDAN BİRİNİ YAŞIYORUZ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise şu açıklamayı yaptı:

“Fırat Nehri'nin dibinde siyanürle altın aranmasının doğamıza verdiği zarara daha önce de dikkat çekmiş, burada yaşanabilecek tehlikelere karşı iktidarı ve yetkilileri uyarmıştık. Ancak ne yazık ki uyarılarımız dikkate alınmadı ve bugün doğanın bozulan dengesinde en korkulan senaryolardan birini yaşıyoruz... Umuyorum ki göçük altında kalan madencilerimize bir an önce sağ salim ulaşırız…”

Erzincan İliç’te altın madeninde toprak kayması | 9 işçiden haber alınamıyor, 827 kişiyle arama yapılıyor - 18

MADEN SAHASI İLÇE MERKEZİNE 8 KM UZAKLIKTA

Toprak kaymasının meydana geldiği altın madeni sahası Erzincan’ın İliç ilçesine 8 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Maden sahasının son görüntüsü, uydu görüntülerine böyle yansımıştı.

Erzincan İliç’te altın madeninde toprak kayması | 9 işçiden haber alınamıyor, 827 kişiyle arama yapılıyor - 19

SİYANÜR SIZINTISIYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Çöpler Madeni 2022 yılında da siyanür sızıntısı haberleriyle gündeme gelmişti. Bölgenin sızıntının ardından temizlendiği belirtilmişti.

Şirketin internet sitesinde madenle ilgili şu bilgiler verildi: "Çöpler Madeni, Doğu Anadolu bölgesinde, Erzincan ilinde, İstanbul’un yaklaşık 1100 kilometre güneydoğusunda ve başkent Ankara’nın 550 kilometre doğusunda yer almaktadır. Çöpler Madeni inşaat çalışmalarına 2009 yılında başlanmış, 2010 yılının Aralık ayından itibaren de Çöpler’de altın üretimine geçilmiştir."

Erzincan İliç’te altın madeninde toprak kayması | 9 işçiden haber alınamıyor, 827 kişiyle arama yapılıyor - 20
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