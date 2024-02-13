Erzincan İliç’te altın madeninde toprak kayması | 9 işçiden haber alınamıyor, 827 kişiyle arama yapılıyor
Erzincan’ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında geniş bir bölgede toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çevre il ve ilçelerden çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, haber alınamayan 9 işçi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ve 339'u arama kurtarma personeli olmak üzere 827 personelin görev yaptığını söyledi. Olaya ilişkin adli soruşturma başlatılırken, toprak kayması sonucu akan malzemenin Fırat Nehri'ne ulaşmaması için tüm önlemlerin alındığı bildirildi.
Erzincan’ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda toprak kayması meydana geldi.
Toprak kaymasının ardından Erzincan, Erzurum, Sivas, Rize, Malatya, Giresun, Diyarbakır, Tokat ve Tunceli'den ekipler bölgeye sevk edildi.
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Telefonla NTV yayınına bağlanan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, olayın ardından maden sahasında bir sayım yapıldığını ve 667 işçiden 9'undan haber alınamadığını söylemişti.
Bölgeye giden İçişleri Bakanı Yerlikaya, yaptığı son açıklamada işçileri arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini ve AFAD, JAK, TSK, Emniyet Genel Müdürlüğü, madenciler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan 339'u arama kurtarma personeli olmak üzere toplam 827 personelin görev yaptığını söyledi.
Olayla ilgili olarak İliç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Kazayı araştırmak üzere 3 başmüfettiş ile 1 müfettiş görevlendirildi.
VİDEO - TOPRAK KAYMASININ MEYDANA GELDİĞİ BÖLGEDEN İLK GÖRÜNTÜLER