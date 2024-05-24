Erzincan İliç'teki maden faciası | Bilirkişi raporu tamamlandı: 32 kişi daha kusurlu bulundu

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen ve 9 işçinin toprak altında kaldığı heyelana ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı. 32 kişinin daha kusurlu bulunduğu raporda; proje yönetim mekanizmasının doğru ve işler şekilde sürdürülmediği, maden alanındaki uyarı sisteminin de yetersiz olduğu kanaatine varıldığı belirtildi.

Erzincan İliç'teki maden faciası | Bilirkişi raporu tamamlandı: 32 kişi daha kusurlu bulundu - 1

Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Çöpler köyündeki altın madeni sahasında meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili soruşturması sürüyor.

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Erzincan İliç'teki maden faciası | Bilirkişi raporu tamamlandı: 32 kişi daha kusurlu bulundu - 2

32 KİŞİ DAHA KUSURLU BULUNDU

Tamamlanıp soruşturma dosyasına sunulan 260 sayfalık bilirkişi raporunda, 32 kişinin daha kusurlu olduğuna dair tespit yer aldı.

Erzincan İliç'teki maden faciası | Bilirkişi raporu tamamlandı: 32 kişi daha kusurlu bulundu - 3

Raporda bu kişilerden 23'ü tali kusurlu, 9'u ise asli kusurlu bulundu.

Erzincan İliç'teki maden faciası | Bilirkişi raporu tamamlandı: 32 kişi daha kusurlu bulundu - 4

Kusurlular arasında şirkette üst düzey yönetici konumundaki yabancı uyruklu 7 kişi de yer alıyor.

Erzincan İliç'teki maden faciası | Bilirkişi raporu tamamlandı: 32 kişi daha kusurlu bulundu - 5

Raporda, proje yönetim mekanizmasının doğru ve işler şekilde sürdürülmediği, maden alanındaki uyarı sisteminin de yetersiz olduğu kanaatine varıldığı belirtildi.

Erzincan İliç'teki maden faciası | Bilirkişi raporu tamamlandı: 32 kişi daha kusurlu bulundu - 6

VALİDEN AÇIKLAMA

Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, bilirkişi raporunda kusurlu bulunanların ifadelerine başvurulacağını belirterek bugün herhangi bir tutuklama olmadığını söyledi.

Erzincan İliç'teki maden faciası | Bilirkişi raporu tamamlandı: 32 kişi daha kusurlu bulundu - 7

NE OLMUŞTU?

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında kaybolan 9 işçiden 4'ünün cenazesine ulaşılmıştı.

Erzincan İliç'teki maden faciası | Bilirkişi raporu tamamlandı: 32 kişi daha kusurlu bulundu - 8

Soruşturma kapsamında daha önce altın madeni ocağını işleten şirketin Kanadalı yöneticisi I.R.G’nin de aralarında bulunduğu 8 zanlı tutuklanmış, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Erzincan İliç'teki maden faciası | Bilirkişi raporu tamamlandı: 32 kişi daha kusurlu bulundu - 9

Tutuklu zanlılar, şirkette mühendis, yönetici ile idareci pozisyonunda çalışanlardan oluşuyor.

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