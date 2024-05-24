Erzincan İliç'teki maden faciası | Bilirkişi raporu tamamlandı: 32 kişi daha kusurlu bulundu
Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen ve 9 işçinin toprak altında kaldığı heyelana ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı. 32 kişinin daha kusurlu bulunduğu raporda; proje yönetim mekanizmasının doğru ve işler şekilde sürdürülmediği, maden alanındaki uyarı sisteminin de yetersiz olduğu kanaatine varıldığı belirtildi.
Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Çöpler köyündeki altın madeni sahasında meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili soruşturması sürüyor.